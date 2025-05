Yhdysvallat ja Ukraina allekirjoittivat mineraalisopimuksen

Yhdysvallat ja Ukraina ovat allekirjoittaneet niin sanotun mineraalisopimuksen. Maat kertoivat asiasta Suomen aikaa torstaina alkuyöstä.

Sopimuksen mukaan Yhdysvallat ja Ukraina perustavat yhteisen sijoitusrahaston, jonka on määrä tukea Ukrainan jälleenrakentamista. Rahaston kautta on tarkoitus muun muassa tehdä Ukrainan luonnonvaroihin liittyviä investointeja.

Sopimus vahvistaa lisäksi maiden välisen pitkän aikavälin strategisen yhteistyön. Sanomalehti Washington Postin mukaan sopimuksen viimeisin versio ei kuitenkaan tarjoa Ukrainalle konkreettisia turvatakuita.

Ukraina turvasi maametallien hallinnan

Ukrainan mukaan se sai kirjattua sopimukseen monia sille tärkeitä asioita. Sopimus muun muassa turvaa Ukrainalle sen maaperässä olevien harvinaisten maametallien täyden hallinnan.

Ukrainan pääministeri Denys Shmyhal kuvaili sopimusta "hyväksi, tasapuoliseksi ja suotuisaksi". Sopimuksen mukaan Ukraina ei jää Yhdysvalloille velkaa, Shmyhal kirjoitti viestipalvelu Telegramissa.

Ukraina on saanut Yhdysvalloilta sotilaallista ja muuta apua miljardien dollarien edestä sen jälkeen kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa vuoden 2022 helmikuussa.

Aiemmissa sopimusluonnoksissa Yhdysvallat olisi saanut oikeudet merkittävään osaan Ukrainan luonnonvaroista vastineeksi sen Ukrainalle antamasta sotilaallisesta avusta.

Helmikuussa sopimuksen allekirjoittaminen oli jo lähellä, mutta tuolloin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin tapaaminen päättyi riitaisasti.

Bessent: Historiallinen sopimus

Sopimuksesta kertovassa Yhdysvaltain valtiovarainministeriön lausunnossa puhuttiin Venäjän Ukrainaan tekemästä täysimittaisesta hyökkäyksestä. Ministeriön käyttämä muotoilu poikkeaa selvästi Trumpin hallinnon aiemmasta linjasta, sillä Yhdysvallat on viime kuukausina viitannut sotaan pitkälti konfliktina. Lisäksi Trump on useaan otteeseen syyttänyt sodasta valheellisesti Ukrainaa.

– Yhdysvallat on sitoutunut auttamaan tämän julman ja järjettömän sodan lopettamisessa. Tämä sopimus viestii selvästi Venäjälle, että Trumpin hallinto on sitoutunut rauhanprosessiin, jonka keskiössä on vapaa, suvereeni ja vauras Ukraina, Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent sanoi tiedotteessa.

Bessentin mukaan nyt solmittu kumppanuus Yhdysvaltain ja Ukrainan välillä osoittaa kummankin osapuolen sitoutumisen pysyvään rauhaan ja kukoistukseen Ukrainassa.

Sopimusta historialliseksi kuvaillut Bessent korosti lisäksi, että yksikään Venäjän sotakoneistoa rahoittanut tai varustanut taho ei tule hyötymään Ukrainan jälleenrakennusprojektista.