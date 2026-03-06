Sami Kapanen jatkaa Pelicansin päävalmentajana myös ensi kaudella.

Pelicans tiedottaa päässeensä yksivuotiseen jatkosopimukseen Sami Kapasen kanssa. Kapanen jatkaa näin lahtelaisjoukkueen päävalmentajana kevääseen 2027.

– Sami Kapasen merkitys tälle yhteisölle on suuri. Hän tuo mukanaan valtavan määrän kokemusta kansainvälisiltä kentiltä, mutta ennen kaikkea hän ymmärtää asioita myös isommassa kuvassa. Hän ymmärtää myös ne asiat, mitä Pelicansin logo edustaa. Olemme erittäin tyytyväisiä, että yhteinen matkamme jatkuu, Pelicansin urheilutoimenjohtaja Janne Laukkanen kommentoi tiedotteessa.

Kapanen hyppäsi Pelicansin päävalmentajaksi helmikuussa 2025. Lahtelaiset säilyttivät paikkansa jääkiekon SM-liigassa lopulta karsintojen kautta peittoamalla Mestis-mestari Helsingin Jokerit.

Nyt Pelicans on SM-liigassa 10:ntenä ja menossa pudotuspeleihin.

Pelicans taipui tänään perjantaina kotonaan HIFK:lle 1–4. Kapasen jatko julkistettiin ottelun jälkeen. Pelicans oli vihjannut jo matsin alla, että sen jälkeen paljastettaisiin sen "tulevaisuuden kannalta merkittävä uutinen".