Ukraina on tehnyt tuhoisan iskun Venäjän miehittämälle Ukrainan Krimin niemimaalle, väittää Ukrainan turvallisuuspalvelulähde ukrainalaismedia Kyiv Independentille.
Kohteina olivat lähteen mukaan Venäjän ilmavoimien lentokoneiden korjauslaitos ja kaksi Pansir-S2-ilmatorjuntajärjestelmää.
Ukrainalaislähteen väitteitä ei ole vahvistettu.
Ukrainan sotilaslastiedustelu puolestaan julkaisi perjantaina videon, jossa se sanoo näkyvän helmikuussa Krimille tehtyjä drooni-iskuja. Videon voi katsoa jutun alusta.
Ukrainan sotilastiedustelu sanoi videon julkaisun yhteydessä hyökänneensä helmikuussa muun muassa sotalaivaa, tutkaa, taisteluhelikopteria ja S-400-ilmapuolustusjärjestelmää vastaan.
Venäjän mukaan se pudotti Krimin niemimaalla 56 ukrainalaisdroonia torstain ja perjantain välisenä yönä. Venäjä ei ole vahvistanut väitetysti kärsimiään tappioita.
Ukrainalaislähteen mukaan Krimillä tapahtuvat hyökkäykset ovat "systemaattinen erikoisoperaatio", jolla pyritään tuhoamaan Venäjän kykyä hyökätä Ukrainaan.