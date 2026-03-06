Suomalaisten kotimatkan oli määrä jatkua Riadista omin järjestelyin kaupallisilla lennoilla.

Yli 40 suomalaisen kerrottiin perjantaina päässeen poistumaan Qatarin Dohasta Suomen ja Ruotsin suurlähetystöjen järjestämällä bussikuljetuksella.

Suomen Dohan-suurlähetystö kertoi asiasta sosiaalisessa mediassa. Lähetystön mukaan Saudi-Arabian Riadin lentokentälle perjantai-iltana saapunut bussikuljetus oli ensimmäinen laatuaan.

Julkaisun mukaan Suomen ja Ruotsin suurlähetystöt tekevät tiivistä yhteistyötä Dohassa auttaakseen matkailijoita poistumaan kriisialueelta.

Lähetystö kertoi myös, että Suomen ja Ruotsin suurlähettiläät Juha Mustonen ja Gautam Bhattacharyya olivat saattaneet matkailijat Saudi-Arabian rajalle.

Suomalaisten kotimatkan oli määrä jatkua Riadista omin järjestelyin kaupallisilla lennoilla.

Israel ja Yhdysvallat hyökkäsivät Iraniin viime lauantaina. Iran on vastannut ohjustulituksella ja lähettämällä drooneja Israeliin ja Yhdysvaltojen liittolaismaihin Lähi-idässä.

Lentoyhtiö Finnair on perunut kaikki lentonsa Arabiemiraattien Dubaihin ja Qatarin Dohaan maaliskuun lopulle saakka.