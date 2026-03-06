MTV Urheilun asiantuntija Antti-Jussi Niemi havaitsi Ilveksen Simon Johanssonilta oveluutta tilanteessa, joka toi Tapparan Aapeli Räsäselle ulosajon.

Tapparan hyökkääjätähti Aapeli Räsänen heitettiin toisessa erässä ulos jääkiekon SM-liigan Tampereen paikallisottelusta. Syynä oli Ilveksen kultakypärä Simon Johanssonin päähän kohdistunut taklaus.

MTV Urheilun asiantuntija Antti-Jussi Niemi analysoi tilannetta MTV3:n Hockey Night -ottelun erätauolla.

– Johansson vähän kuin jekuttaa Räsästä. Ollaan menossa olkapää olkapää vasten. Johansson leikkaa takaa, ja sitten osutaan selkeästi päähän, Niemi kävi läpi.

Entinen huippupelaaja yritti samaistua moiseen tilanteeseen uraltaan.

– Räsästä varmasti ärsyttää tällä hetkellä, kun hän huomaa, että vastustaja on vain fiksumpi, ja hän menee siihen miinaan, Niemi sanoi.

Hetkeä myöhemmin Ilveksen Radek Kucerik työnsi Tappara-pelaajan maalivahti Christian Heljangon syliin. Niemi ihmetteli, miksei siitä vihelletty jäähyä. Näet myös tämän episodin ylälaidan videolta.

Ilves nousi Räsäsen ulosajosta tulleen viiden minuutin ylivoiman aikana 1–2-tappioasemasta 3–2-johtoon. Johansson oli syöttämässä sekä Carl Klingbergin tasoitusta että Luke Henmanin johtomaalia. Henmanille osuma oli illan toinen.