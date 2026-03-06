HPK:n ja Kärppien ottelun kolmannessa erässä kelailtiin videoita samasta vaihdosta poikkeuksellisella tavalla kahden eri haaston myötä.
HPK:n Thomas Caron nousi kolmannessa erässä Kärppien maalille, kun jääkiekon SM-liigaottelu oli tasan 1–1. Hän sai kiekon pömpeliin mutta jyräsi samalla Kärpät-maalivahti Visa Vedenpään.
Ensituomiona oli, että maalia ei hyväksytty ja Caron sai kahden minuutin rangaistuksen maalivahdin estämisestä.
HPK teki kuitenkin haaston. Sen jälkeen maali hyväksyttiin, koska kiekon todettiin ylittäneen maaliviivan ennen rikettä. Carolin rangaistus jäi yhä voimaan.
Seuraavaksi haaston esitti kuitenkin Kärpät. Oululaiset olivat havainneet HPK:lla paitsion.
Videoita vaihdosta tarkisteltiin lisää. Paitsio löytyi.
Kärppien maali lopulta hylättiin ja Caronin jäähy pysyi voimassa poikkeuksellisen videoruletin päätteeksi.
– Eihän tällaista voi käsikirjoittaa, MTV Urheilun selostaja Julius Sorjonen sanaili tapahtumaketjun jälkeen.
Voit katsoa tapahtunutta ylälaidan videolta.