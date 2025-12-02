Trump jatkoi CNN:n mukaan uhkailuja iskuilla Venezuelan sisämaahan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi tiistaina järjestetyssä kabinettikokouksessa Yhdysvaltojen aloittavan pian iskut Venezuelaan, uutisoi uutiskanava CNN.



Yhdysvaltojen kohteena ovat väitetyt huumeiden salakuljettajat. Trumpin mukaan Yhdysvallat tietää, missä nämä väitetyt salakuljettajat asuvat.



Yhdysvallat on tehnyt Karibianmerellä useita iskuja veneisiin, joita on väitetysti käytetty huumeiden salakuljettamiseen Yhdysvaltoihin. Iskuissa on kuollut useita kymmeniä ihmisiä.



Trump on uhkaillut Yhdysvaltojen iskuilla Venezuelaan jo viikkojen ajan.

Suomen ulkoministeriö kehottaa välttämään matkustamista

Suomen ulkoministeriö suosittelee välttämään kaikkea matkustamista Venezuelaan toistaiseksi. Ulkoministeriö päivitti tiistaina Venezuelan-matkustustiedotettaan.



Etelä-Amerikan Venezuelassa on viime kuukausien aikana raportoitu useista joukkopidätyksistä ja ulkomaalaisten pidätyksistä. Ne ovat tapahtuneet pääasiassa pääkaupunki Caracasissa.



Suomen ulkoministeriö kehottaa myös välttämään kokoontumisia tai mielenosoituksia. Mielenosoitukset voivat muuttua nopeasti väkivaltaisiksi ja johtaa yhteenottoihin poliisin tai asevoimien kanssa.



Suomen ulkoministeriö sanoo, että edustuston mahdollisuudet avustamiseen ovat vähäisiä.



Matkustustiedotteessa tuodaan esiin, että lentoliikenteessä on ajoittaisia häiriöitä ja että kaupalliset lennot saattavat keskeytyä ilman ennakkovaroituksia. Viikonloppuna Yhdysvaltain presidentti Trump ilmoitti haluavansa lentoliikenteen lakkaavan Venezuelan ja sen ympäristön ilmatilassa. Hän osoitti viestinsä kaikille lentoyhtiöille ja maan ilmatilan käyttäjille.