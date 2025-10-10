Jo viime vuoden marraskuussa käytiin puhelinkeskustelu, joka lopulta johti miljardikauppoihin Yhdysvaltojen kanssa.

Tasavallan presidentti Alexander Stubbia on tituleerattu Trump-kuiskaajaksi kansainvälisissä medioissa. Stubbin ja Donald Trumpin tapaamisiin on liittynyt Ukraina-neuvotteluja, golfkierroksia ja hämmennystä. Myös eilen allekirjoitettu sopimus Suomen toimittamista jäänmurtajista on ollut keskusteluissa Trumpin kanssa useaan otteeseen.

MTV kokosi presidenttien tapaamisia viimeisen vuoden ajalta.

11.11.2024: Puhelinkeskustelut Trumpin valinnan jälkeen

Stubb keskusteli puhelimitse tuolloin juuri presidentinvaalit voittaneen Donald Trumpin kanssa. Stubb kertoi viestipalvelu X:ssä onnitelleensa Trumpia selkeästä vaalivoitosta. Keskustelussa oli myös muun muassa Ukrainan tilanne ja turvallisuuspolitiikka. Myös eilen illalla sinetöidystä, Suomen toimittamasta jäänmurtajatilauksesta Yhdysvalloille keskusteltiin heti tuolloin.

7.12.2024: Tapaaminen Élysée-palatsissa Pariisissa Macronin isännöimänä

Stubb tapasi yhä tuolloin tulevan presidentin Trumpin lyhyesti Notre Damen katedraalin uudelleenavajaisten jälkeen. Stubb keskusteli lyhyesti Trumpin ja Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanssa. Tuolloinkin keskustelun pääaiheena olivat suomalaiset jäänmurtajat.

Stubb julkaisi tapaamisesta yllä olevan kuvan Instagram-tililleen. Julkaisussa Stubb kiitti kutsusta ja kertoi tilaisuuden olleen "hyvä tilaisuus keskustella ajankohtaisista aiheista kollegojen kanssa".France Diplomatie

29.3.2025: Toverillinen pitkän kaavan golfkierros Mar-A-Lagossa

Stubb tapasi Trumpin Mar-a-Lagossa. Noin seitsemän tuntia kestäneeseen vierailuun kuului aamutapaaminen, golfkierros ja lounas. Keskustelut koskivat muun muassa Suomen ja USA:n suhteita, Ukrainan sotaa ja mahdollisia jäänmurtajakauppoja.

26.4.2025: Kuiskuttelut Vatikaanissa paavin hautajaisissa

Stubb ja Trump kuiskuttelivat toisilleen Vatikaanissa paavi Franciscuksen hautajaisissa. Stubb istui kirkossa näyttävästi Macronin ja Trumpin välissä. Stubbin nähtiin supattelevan Trumpin kanssa.

Keväällä ja kesällä 2025 Stubb puhui Trumpin kanssa tiuhaan tahtiin puhelimitse. Pääasiallinen keskustelunaihe oli Ukrainan tilanne.

11.5.2025: Peräkkäiset puhelinkeskustelut Trumpin ja Zelenskyin kanssa

Stubb kävi puhelinkeskustelut sekä Donald Trumpin että Volodymyr Zelenskyin kanssa. Keskusteluissa muun muassa väliaikaisen tulitauon ja neuvottelumahdollisuuksien kysymykset.

19.5.2025: Monenkeskinen puhelinkonferenssi Ukrainan tilanteesta

Stubb osallistui puhelinkonferenssiin, jossa mukana olivat Trump, Zelenskyj, Macron, Friedrich Merz, Giorgia Meloni ja EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Trump briiffasi johtajia keskustelustaan Putinin kanssa.

4.–5.8.2025: Puhelinkeskustelu

Stubb soitti Trumpille elokuun alkupuolella; keskustelunaiheina olivat muun muassa Ukrainan tulitaukoehdotus ja mahdollinen Yhdysvaltain kiinnostus suomalaisiin jäämurtajiin.

10.8.2025: Puhelinkeskustelu

Stubb kävi erillisen puhelun Trumpin kanssa myös 10.8.2025, aiheena jälleen Ukraina ja rauhanponnistukset. Tästä raportoitiin useissa uutiskanavissa ja Stubb itse viestitti asiasta somessa.

18.8.2025: Tapaaminen Valkoisessa talossa – "Alex näytät paremmalta kuin koskaan"

Stubb osallistui 18.8.2025 Washingtonissa pidettyyn tapaamiseen, jossa mukana olivat Trumpin ja Stubbin lisäksi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Euroopan johtajat. Tapaaminen liittyi rauhanponnistuksiin Ukrainassa.

0:28 Tapaamisesta otsikoihin nousi huvittava tilanne, jossa Trump ei löytänyt häntä lähes suoraan häntä vastapäätä pöydässä istunutta Stubbia. Välittömästi tämän jälkeen Trum kehui Stubbia: ”Alex näytät paremmalta kuin koskaan”.

9.10.2025: Vierailu Valkoiseen taloon Orpon kanssa – jäänmurtajadiili solmitaan

Stubb vieraili Valkoisessa talossa yhdessä pääministeri Petteri Orpon kanssa. Stubb allekirjoitti eilen illalla sopimuksen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa yhdestätoista jäänmurtajasta.