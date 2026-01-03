Venezuela on julistanut kansallisen hätätilan räjähdysten takia, joista se syyttää Yhdysvaltoja. CBS:n mukaan Trump on määrännyt iskuja Venezuelassa sijaitseviin sotilaskohteisiin.
Venezuelassa on tapahtunut useita räjähdyksiä. Räjähdykset tapahtuivat paikallista aikaa noin kahdelta aamuyöstä, eli kahdeksalta aamulla Suomen aikaa.
Maan pääkaupungissa Caracasissa on myös kuultu ilma-alusten ääniä, kertovat paikalla olevat toimittajat.
Räjähdykset näkyvät myös muun muassa uutistoimisto Reutersin julkaisemilla videoilla.
Yhdellä uutistoimisto Reutersin välittämällä videolla näkyy, kuinka joukko helikoptereita lentää Caracasin yllä useiden räjähdysten välähdellessä eri puolilla pääkaupunkia.Reuters
CBS: Trump määräsi iskut
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto määräsi iskut Venezuelaan, kertovat hallinnon virkamieslähteet uutiskanava CBS:lle. Lähteiden mukaan iskuja tehtiin sotilaskohteisiin.
CBS:n nimettöminä pysytelleiden lähteiden mukaan Trump antoi hyväksyntänsä iskuille useita päiviä sitten.
Valkoinen talo ei ole toistaiseksi kommentoinut tapahtumia.
Myös Venezuela sanoo räjähdysten olleen Yhdysvaltojen tekemiä iskuja.
– Venezuela torjuu Yhdysvaltain "sotilaallisen aggression", lukee uutistoimisto Reutersin välittämällä Venezuelan hallinnon lausunnolla.
Hyökkäyksiä on hallinnon mukaan myös Mirandassa, Araguassa ja La Guairan alueella.
Venezuelan presidentti on määrännyt maahan kansallisen hätätilan sekä kutsunut kaikkia sosiaalisia ja poliittisia voimia aktivoimaan mobilisaation.
Hallinnon mukaan Yhdysvaltojen iskujen tarkoituksena on viedä Venezuelan öljy- ja mineraalivarantoja.
Sähköjä poikki, suomalaisia kehotetaan välttämään maata
Caracasissa olevan yhdysvaltalaisen uutiskanava CNN:n työryhmä kertoo kuulleensa yöllä rajuja räjähdyksiä.
– Yksi oli niin voimakas, että ikkunani tärisi sen jäljiltä, kuvailee CNN:n espanjankielisen palvelun kirjeenvaihtaja Osmary Hernandez.
Uutistoimisto AP.n ensimmäisten tietojen mukaan räjähdyksiä kuultiin kaupungissa ainakin seitsemän.
CNN:n mukaan osa kaupungista on vailla sähköä.
Suomen ulkoministeriö neuvoo Venezuelassa olevia suomalaisia seuraamaan paikallisviranomaisten ohjeita sekä ilmoittamaan tilanteestaan läheisilleen. Ministeriö neuvoo myös olemaan hätätilanteessa yhteydessä ulkoministeriön ympärivuorokautiseen päivystykseen.
Ulkoministeriö suosittelee matkustustiedotteessaan välttämään kaikkea matkustamista Venezuelaan maan turvallisuustilanteen vuoksi. Matkustustiedotetta on päivitetty viimeksi joulukuun alussa.
Maduro ollut Trumpin hampaissa
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on aiemmin uhannut, että maa saattaa tehdä iskuja Venezuelaan. Yhdysvallat lisäsi viime vuoden varrella laivastonsa sotilaallista läsnäoloa Karibianmerellä.
Trumpin hallinto on syyttänyt Venezuelan presidentti Nicolas Maduroa ja tämän hallintoa huumeiden salakuljetuksesta ja Yhdysvaltoihin kohdistuvasta "narkoterrorismista".
New York Timesin mukaan Maduro oli kiristänyt henkilökohtaisia turvallisuustoimiaan Trumpin hallinnon vuoksi. Lehden lähteiden mukaan hän muun muassa vaihtoi usein nukkumispaikkaa ja matkapuhelimia.
