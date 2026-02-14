Iranilaiset kertovat MTV Uutisille toivovansa Yhdysvaltojen hyökkäystä Iraniin. Asiantuntijat näkevät siinä vaaroja.
– Yhdysvaltojen hyökkäys on ainoa toivomme, sanoo iranilainen Zahra.
Zahra ei ole yksin mielipiteensä kanssa. Toive Iranin johdon väkivaltaisesta syrjäyttämisestä toistuu kanssanousun kokeneiden iranilaisten MTV Uutisille antamissa haastatteluissa.
– Ilman sotilaallista väliintuloa vallanvaihto on mahdottomuus. Nykyjohto ei lähde Iranista neuvottelemalla, sanoo mielenosoituksiin osallistunut Amir-Ali.
– Tiedämme sotilaallisen hyökkäyksen seuraukset ja maksamme sen hinnan, koska se vaikuttaa olevan ainoa keino, hän jatkaa.
Kaikkien haastateltujen iranilaisten nimet on muutettu turvallisuussyistä. Heidän henkilöllisyytensä on MTV Uutisten tiedossa.
Pettymys
Yhdysvaltojen iskuilla Iraniin on spekuloitu koko alkuvuosi.
Presidentti Donald Trump uhkasi tammikuussa väliintulolla, jollei mielenosoittajien tappaminen lopu.
Zahran mukaan Venezuelan tapahtumat antoivat iranilaisille "paljon toivoa" kansannousun aikana. Iranin mielenosoitukset olivat jo alkaneet, kun Yhdysvallat iski Venezuelaan ja kaappasi maan presidentin Nicolas Maduron.
– Jos amerikkalaiset voivat tehdä asiat noin sujuvasti Venezuelassa, Trump voi tehdä saman myös Iranissa, Zahra sanoo.
Yhdysvallat tuo Iranin liepeille jo toista lentotukialusryhmää. Kuvassa kymmeniä lentokoneita kuljettava USS Abraham Lincoln, joka on jo alueella.AFP / Lehtikuva
Trump ei kansannousun aikana määrännyt iskuja Iraniin. Hän otti kuitenkin kunnian satojen hirttämisten estämisestä.
Amir-Ali sanoo kaikkien olleen "pettyneitä ja toivottomia", kun ulkopuolista apua ei tullut. Iranin keskushallinto tukahdutti laajat mielenosoitukset tappamalla tuhansia ihmisiä. Protestit hiipuivat tammikuun puoliväliin mennessä.
"He tietävät seuraukset"
Yhdysvaltalainen lentotukialusryhmä on yhä alueella ja toinen seilaa kohti Lähi-itää Venezuelan edustalta, CNN:n ja Reutersin lähteet kertovat.
Lentotukialus USS Gerald R. Fordin johtaman laivaston saapuessa Lähi-itään on Pentagonilla käytössään tulivoimaa hyvinkin laajamittaisiin iskuihin.
Yhdysvallat on lisäksi keskittänyt merkittävän määrän ilmatorjuntakalustoa Lähi-itään. Isku Iraniin todennäköisesti tarkoittaisi ohjusiskuja amerikkalaisiin tukikohtiin ja ennen kaikkea Israeliin, jota Iran on syyttänyt kansannoususta.
Samalla Trumpin retoriikka on muuttunut. Enää ei puhuta mielenosoittajien auttamisesta, vaan Iranin ydinohjelmasta. Sekä Yhdysvallat että sen läheinen liittolainen Israel vastustavat tiukasti iranilaista ydinasetta.
Sotavoimia Iranin lähialueille keskittämällä Yhdysvallat tekee eräänlaista modernia tykkivenediplomatiaa. Sotilaallisella uhalla Washington pyrkii pakottamaan Teheranin ehtoihinsa.
– He tietävät seuraukset, jos eivät tee sopimusta, Trump sanoi.
Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on vaatinut Trumpia lisäämään painetta Iranin suuntaan. Yhdysvaltalaismedia Axiosin mukaan Israel on myös jakanut tiedustelutietoa Iranissa sijaitsevista kohteista.
Netanjahu on toistuvasti tehnyt selväksi, ettei usko sopimusten ratkaisevan ydinasekysymystä. Netanjahu ei omien sanojensa mukaan peitellyt "yleistä skeptisyyttään" Trumpin kanssa keskustellessaan.
Presidentti Trump on toistuvasti uhannut Irania iskuilla. Ensin perusteena oli mielenosoittajien tappaminen, nyt ydinasesopimus.AFP / Lehtikuva
"Tarvitsemme valtavan hyökkäyksen"
Iranilainen Omid uskoo mahdollisten iskujen voivan johtaa uuteen kansannousuun. Sen sijaan yksittäisistä iskuista ei ole kaatamaan islamilaista hallintoa, hän sanoo.
– Tarvitsemme valtavan hyökkäyksen, joka pysäyttää Iranin vallankumouskaartin toiminnan. Sen on jatkuttava niin pitkään, että vallankumouskaartin on pakko antautua, Omid katsoo.
Euroopan unioni määritteli Iranin vallankumouskaartin terroristijärjestöksi tammikuun lopulla. Suomi tuki päätöstä.
Amir-Alin mielestä pienemmätkin iskut voisivat ratkaisevasti auttaa iranilaisia.
Hän arvioi, että Iranin johtajan Ali Khamenein tappaminen tai kaappaaminen sekä asevoimien johtoa vastaan tuhoisasti iskeminen riittäisi.
– Lopusta selviämme itse. Sillä olisi hintansa, mutta maksaisimme sen, Amir-Ali sanoo.
– Emme tarvitse ilmaista palvelusta. Jos joku auttaa meitä, näemme sen yhteistyönä. Olemme valmiita allekirjoittamaan sitä koskevan sopimuksen, hän jatkaa.
Iranissa juhlittiin vuoden 1979 vallankumousta helmikuussa.AFP / Lehtikuva
Tutkijat varoittavat
Lukuisat kansainvälisen politiikan ja Lähi-idän asiantuntijat ovat varoittaneet ongelmista, joita Yhdysvaltojen iskuista Iraniin voisi seurata. Yhdysvaltojen laajamittaista maahyökkäystä Iraniin ei vaikuta juuri kukaan pitävän todennäköisenä.
Lähi-idän instituutin johtaja Susanne Dahlgren muistutti STT:lle, että Yhdysvaltojen hyökkäyksestä Irakiin syntyi terroristijärjestö Isis ja "iskut voisivat johtaa jopa Iranin hajoamiseen".
Yhdysvaltojen hyökkäys voisi myös pelata Iranin hallinnon pussiin, Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola arvioi MTV Uutisille mielenosoitusten ollessa vielä käynnissä.
Iskuista Iranin hallinto saisi pontta väitteilleen, joiden mukaan maan ongelmat ovat Yhdysvaltojen ja Israelin aiheuttamia.
Iranin kansannousuissa on yhdysvaltalaisen ihmisoikeusjärjestö HRANA:n mukaan kuollut ainakin 7 005 ihmistä ja 11 730 tapausta tutkitaan. Iranin hallinnon mukaan kuolleita on 3 117.
HRANA:n mukaan Iranissa tehdään yhä pidätyksiä mielenosoituksiin liittyen. Myös nettiyhteyksissä on laajoja rajoituksia, mikä on läpi protestien vaikeuttanut luotettavan tiedon saamista.
Yhdysvallat teki ilmaiskuja Iranin ydinkohteisiin kesäkuussa 2025 osana Israelin ja Iranin välistä 12 päivän sotaa.AFP / Lehtikuva