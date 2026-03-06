Liiketoiminta ja kehitys

– Joo, maaleja tehtiin, mutta haluan nostaa ( Viljam ) Sandvikin ja ( Jiro ) Frilanderin tosi isot blokit. Meidän nuori nelosketjumme teki lisäksi muutaman erittäin tärkeän energiavaihdon, joista saatiin rytmi meille.

Hän oli jälkimmäisiin kahteen erään "erittäin tyytyväinen".

– Uskallus repiä itsestään ihan kaikki irti saatiin jollain ihmeellä ensimmäisellä erätauolla aikaan, Virtanen tuumi nyt.

– Ensimmäiseen erään en ole tyytyväinen. Mukamas täysillä yrittämistä, jossa kukaan ei koske kehenkään, hän sanoi.

Jukurien päävalmentaja Jonne Virtanen kävi reseptiä pelin jälkeen läpi.

Vaikka Jukurien ottelun alku JYPin vieraana jääkiekon SM-liigan perjantain ottelussa oli nihkeä, mikkeliläiset nousivat lopulta voittoon. Matsi meni 0–2- ja 1–3-tappioasemassa illan aikana olleille vieraille lopulta 4–3 voittomaalikilpailussa.

– Sanoin, että jos ei rupea yrittämään, vedän turpaan. Kukaan ei näköjään halunnut turpaan, valmentaja täräytti.