Jonne Virtanen uhkasi "vetää turpaan" Jukurien pelaajia.
Vaikka Jukurien ottelun alku JYPin vieraana jääkiekon SM-liigan perjantain ottelussa oli nihkeä, mikkeliläiset nousivat lopulta voittoon. Matsi meni 0–2- ja 1–3-tappioasemassa illan aikana olleille vieraille lopulta 4–3 voittomaalikilpailussa.
Jukurien päävalmentaja Jonne Virtanen kävi reseptiä pelin jälkeen läpi.
– Ensimmäiseen erään en ole tyytyväinen. Mukamas täysillä yrittämistä, jossa kukaan ei koske kehenkään, hän sanoi.
Luotsi oli havainnut vastaavaa joukkueessaan jo edellisessä ottelussa keskiviikkona Tapparan vieraana.
– Uskallus repiä itsestään ihan kaikki irti saatiin jollain ihmeellä ensimmäisellä erätauolla aikaan, Virtanen tuumi nyt.
Hän oli jälkimmäisiin kahteen erään "erittäin tyytyväinen".
– Joo, maaleja tehtiin, mutta haluan nostaa (Viljam) Sandvikin ja (Jiro) Frilanderin tosi isot blokit. Meidän nuori nelosketjumme teki lisäksi muutaman erittäin tärkeän energiavaihdon, joista saatiin rytmi meille.