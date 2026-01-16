Venäjä on antanut virallisen lausuntonsa maailmaa kuohuttavaan vääntöön Grönlannista.

Kremlin mukaan Grönlanti kuuluu Tanskalle, ja keskustelu aiheesta on poikkeuksellista kansainvälisen lain näkökulmasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on viime viikkoina useasti toistanut, että Yhdysvaltojen on välttämätöntä saada Grönlanti itselleen. Trumpin mukaan Grönlanti päätyy muuten joko Venäjän tai Kiinan haltuun.

Juttu jatkuu linkkien jälkeen.

Lue lisää: Tämä on Tanskan tärkein tavoite Trumpin kanssa

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov otti kantaa myös muihin ajankohtaisiin aiheisiin. Peskov kertoi, että Venäjä keskustelee Yhdysvaltojen kanssa saadakseen rauhansopimuksen Ukrainaan. Eurooppalaisten maiden kanssa vastaavaa dialogia ei käydä. Peskov nosti esiin Italian, Ranskan ja Saksan toiveen aloittaa neuvottelut Venäjän kanssa. Peskov piti ajatusta merkittävänä käänteenä, joka peilaa myös Venäjän toiveita tilanteen edistämiseksi.

Peskovin mukaan Yhdysvaltain yritykset saada rauha Ukrainaan vastaavat Venäjän etuja, ja Venäjä arvostaa tätä.

Peskov kertoi myös, että presidentti Vladimir Putin on käynyt puhelinkeskustelun Iranin presidentti Masud Pezeshkianin kanssa Iranin tulenarasta tilanteesta. Peskov ei avannut puhelun sisältöä tarkemmin.

Iranissa jopa tuhansien pelätään kuolleen maan johtoa vastustavissa mielenosoituksissa.