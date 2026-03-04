Maajussille morsian -sarjan maajussit kirjoittivat myös itse kirjeet tulevalla kumppanilleen.

Maajussille morsian palaa 19. kaudelle uusin tuulin. Kaudella tavataan kahdeksan 20–47-vuotiasta maajussia hevos-, vilja-, maito- ja luomuvihannestiloilta

Maajussit ottivat kynän käteen ja lähtivät kirjoittamaan kirjettä mahdolliselle kumppanille toivoen vastauksia ehdokkailta.

Lue maajussi-Hannun kirjoittama kirje alta:

Hellou,

Minoon Hannu, 24-vuotias agrologi Vähästäkyrööstä. Kototila on kasvinviljelytila, jossa olen aktiivisesti mukana. Tilalla on viljelyksessä ohraa ja kauraa. Peltopinta-alaa on noin 35 hehtaaria ja metsää suunnilleen saman verran päälle. Sesonkiina peltotyöt työllistää ja muutoin aikaa saa hyvin kulutettua metsänhoitotöissä. Tila on vielä äireen nimissä, mutta sukupolvenvaihros on suunnitteilla ja tarkootuksena toteuttaa lähitulevaisuuressa. Tilaa on tietysti myös tarkootus laajentaa ja kehittää voimakkaasti, kun päätöksenteko siirtyy itselleni.

Työskentelen päivätyökseni valtakunnallisesti toimivassa aikuiskoulutusorganisaatiossa, joka tarjoaa ammatillista koulutusta ja asiantuntijuutta erityysesti yrittäjille. Toimin hankeasiantuntijana maataloustiimissä ja teen myös kouluttajan työtä. Työni kautta pääsen vaikuttamaan maatalousyrittäjien osaamiseen ja yrittäjämäiseen asenteeseen. Samalla se antaa myös valtavasti eväitä ja osaamista omaan tulevaan yrittäjäuraani ja näkemystä, mihin suuntaan maatalousyritystäni tahron kehittää.