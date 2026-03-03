Arttu Kilpeläinen kertoo Tabucäst-podcastissa kuumottavasta tilanteesta, kun hänen peniksensä turposi yllättäen rajusti.

Tulevalla Bachelor Suomi -kaudella tosirakkautta etsivää Arttu Kilpeläistä kuullaan vieraana Podimossa ilmestyvän Tabucäst-podcastin tuoreessa jaksossa.

Jaksossa Kilpeläinen kertaa kuumottavaa tilannetta, joka hänelle sattui viime syksynä. Hän huomasi eräänä aamuna suihkuun mennessään, että hänen peniksensä oli turvonnut.

– Kävin suihkussa ja väsyneenä pesin itseäni, ja tuolta kepesosastolta kun huljautin, niin olin, että oho, onpa arka. Katsoin, ja se oli koukku. Se oli turvonnut toiselta reunalta ja vääntynyt käyrälle, hän kertoo.

– Olin, että nyt fallokseni menee rikki, hän muistelee huolenaihettaan.