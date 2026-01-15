Trump on toistuvasti sanonut, että haluaa Grönlannin osaksi Yhdysvaltoja.

Valkoisen talon mukaan Euroopan joukoilla Grönlannissa ei ole minkäänlaista vaikutusta presidentti Donald Trumpin pyrkimyksiin ottaa saari haltuunsa Tanskalta.



Asiasta kertoi Valkoisen talon tiedottaja Karoline Leavitt tiedotustilaisuudessa torstai-iltana Suomen aikaa.



Myös Suomi lähettää Tanskan pyynnöstä kaksi yhteysupseeria Grönlantiin tutustumaan harjoitustoiminnan mahdollisuuksiin, puolustusministeriö kertoi torstaina.



Vastaavanlaiseen toimintaan Grönlannissa osallistuvat muun muassa Ruotsi, Norja, Saksa, Britannia ja Ranska. Ne ilmoittivat osallistumisestaan ennen Suomea.

Tänään Tanskan pääministeri Mette Fredriksen kommentoi ensimmäistä kertaa eilistä Grönlanti-kokousta Valkoisessa talossa.

Hänen mukaansa Yhdysvaltain, Tanskan ja Grönlannin edustajien Washingtonin-tapaaminen keskiviikkona ei muuttanut perustavanlaatuista erimielisyyttä maiden välillä.

Yhdysvaltain presidentti Trump on toistuvasti sanonut, että Yhdysvaltojen on saatava Grönlanti hallintaansa joko ostamalla tai muilla keinoilla. Keskiviikkona Trump sanoi, että Grönlannin hallitseminen on välttämätöntä Yhdysvalloissa kehitteillä olevan ohjuspuolustusjärjestelmän takia.