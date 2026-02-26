Pohjoismaiset autonomiset alueet haluavat tasavertaisiksi muiden Pohjoismaiden kanssa.

Pohjoismaiset yhteistyöministerit kokoustivat viime viikolla Tanskan Kööpenhaminassa. Ministerikokouksen pääaihe oli Grönlannin tilanne.

Suomea kokouksessa edusti opetusministeri Anders Adlercreutz (r.), jonka vastuualueille kuuluvat myös pohjoismaisen yhteistyön asiat.

Adlercreutzin mukaan Grönlanti ei ollut kokouksen keskiössä niinkään Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin maailman suurinta saarta koskevan kiinnostuksen vuoksi.

Toki Trumpin Grönlanti-haikailut ovat aiheuttaneet huolta, mutta syy on laajempi, Adlercreutz sanoo.

– Niin sanotut autonomiset alueet, Grönlanti, Färsaaret ja Ahvenanmaa, ovat pitkään halunneet päästä tasavertaisiksi pohjoismaisella tasolla. Grönlanti on hyvinkin kiinnostunut siitä, että heidän asemaansa pohjoismaisessa yhteistyössä saataisiin parannettua, ministeri sanoo.

Itsenäistyminen ei liity autonomisten alueiden haluun päästä tasavertaisemmiksi Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin kanssa, ministeri korostaa. Kyse on enemmänkin siitä, että mikä muodollinen asema autonomisilla alueilla on pohjoismaisessa yhteistyössä.

Esitys loppuvuodesta

Varsinaisia suuria päätöksiä Kööpenhaminassa ei vielä tehty, vaan vasta rakenteesta, jolla pohjoismaista yhteistyötä lähdetään vahvistamaan.

– Ensi kuussa päätetään mahdollisesti komissiosta, joka tutkisi yksityiskohtaisesti, miten näiden autonomisten alueiden asemaa voitaisiin parantaa. Loppuvuodesta syntyy mahdollisesti esitys, johon muut maat voivat ottaa kantaa, Adlercreutz avaa.

Nykyisillään Helsingin sopimus määrittelee pohjoismaisen yhteistyön rakenteen. Adlercreutzin mukaan alun perin vuonna 1962 laadittuun Helsingin sopimukseen ei välttämättä tarvitsisi kajota.

– Voidaan tehdä paljon, että siihen (sopimukseen) ei puututa, mutta sitten on tietenkin joitain asioita, jotka vaatisivat sopimukseen puuttumista. Se olisi jo hieman raskaampi prosessi. Tämän lähestymistapaa tässä nyt haetaan.

Adlercreutz näkee, että Pohjoismaiden, miksei Euroopan ja koko maailmankin, etu on, että Pohjoismaiden yhteistyö toimii.

Oli ministerillä terveisiäkin Grönlannista. Hänen mukaansa tilanne Grönlannissa on rauhoittunut, mistä grönlantilaiset ovat hyvillään ja kiitollisia Pohjoismaiden tuelle Trumpia vastaan.