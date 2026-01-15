Tiistaina Iran ilmoitti aloittavansa mielenosoittajien teloittamiset.

Valkoisen talon mukaan Iran aikoi teloittaa keskiviikkona 800 ihmistä ennen teloitussuunnitelmien hylkäämistä.



Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt kertoi asiasta lehdistötilaisuudessa torstaina.



Leavittin mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump teki Iranille selväksi, että jos tappaminen jatkuu, seuraukset ovat vakavia.



Iran sanoi tiistaina aloittavansa pian mielenosoittajien teloitukset. Torstain vastaisena yönä julkaistussa Fox Newsin haastattelussa Iranin ulkoministeri kuitenkin totesi, että teloituksia ei olisi enää suunnitteilla.