Jos Yhdysvallat saisi Grönlannin, olisi se selvä signaali Venäjälle ja Kiinalle.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ei ole luopunut tavoitteestaan saada Grönlanti hallintaansa. Viimeksi keskiviikkona Trump sanoi, että Grönlannin hallitseminen on välttämätöntä Yhdysvalloissa kehitteillä olevan ohjuspuolustusjärjestelmän takia.

– Jos Trump saa Grönlannin, on se EU:ssa ja Natossa järisyttävä kriisi, jota ei ole tähän mennessä koettu. Monet arvioivat, että se tarkoittaa nykymuotoisen Naton loppua, Aleksanteri-instituutin tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro sanoo.

Kangaspuron mukaan se olisi myös selvä signaali Venäjälle ja Kiinalle siitä, että länsi on todella eriytynyt ja hajallaan.

– Kyllä se heidän etujensa mukaista olisi. Päivänselvä asia, ettei Venäjällä ole muita kuin verbaalisia keinoja reagoida Yhdysvaltojen suunnitelmaan.

Kangaspuro muistuttaa, että Yhdysvalloilla on jo sotilastukikohta Grönlannissa.

– Sikäli spekulointi Yhdysvaltojen lisääntyvällä sotilaallisella läsnäololla ei siinä mielessä ole perusteita. Yhdysvallat voi tehdä juuri niin kuin se haluaa sotilastukikohtansa kanssa. Siihen se ei sitä omistamista tarvitse.

Uskotko sinä, että Trump ottaa Grönlannin haltuunsa?

– Kyllä se pahalta näyttää, tavalla tai toisella. Mikä se tapa sitten on ja millä tavalla, se jää nähtäväksi.

Kangaspuron mukaan Trumpin on oman uskottavuutensa vuoksi tehtävä jotain Grönlannin suhteen.

– Saatava sulka hattuunsa. Toisaalta täytyy muistaa, ettei Trumpin täydy pysyä totuudessa, kun hän julistaa voittoaan.

