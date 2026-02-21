Yhdysvaltalaismedian mukaan Trump harkitsee dramaattista ratkaisua Yhdysvaltojen ja Iranin selkkaukseen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antoi torstaina Iranille takarajan varoittamalla, että Iranilla on enintään 15 päivää aikaa päästä Yhdysvaltojen kanssa sopimukseen ydinohjelmastaan.

Mikäli sopimusta ei synny, Trumpin mukaan "tapahtuu pahoja asioita".

Yhdysvaltalaismedia Axios uutisoi lähteisiinsä vedoten, että Yhdysvaltojen yksi vaihtoehto iskumahdollisuuksien joukossa on myös Iranin korkeimman uskonnollisen johtajan Ali Khamenein ja hänen poikansa Mojtaban salamurhaaminen.

Mojtaba Khamenein on arveltu jatkavan isänsä jälkeen uskonnollisena johtajana.

Lähteiden mukaan, suunnitelmat Khamenein sekä tämän pojan surmaamiseen ovat olleet presidentti Trumpin työpöydällä jo useamman viikon ajan.

– Trump pitää vaihtoehtonsa avoimina. Hän voi päättää iskusta milloin hyvänsä, lehdelle kerrotaan.

Axiosin lähteet ovat Trumpin hallinnon vanhempia neuvonantajia.

Valkoinen talo: "Presidentti tietää, mitä tekee"

Axiosin mukaan Yhdysvaltain hallinto on valmis harkitsemaan ehdotusta, joka sallisi Iranille "nimellisen" ydinvoiman rikastamisen, mikäli mahdollisuudet ydinaseiden valmistamiseen tai kehittämiseen estetään.

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi uskoi perjantaina, että maiden välinen sopimus saadaan aikaan seuraavien päivien aikana.

Valkoisen talon tiedottaja Anna Kelly kieltäytyi kommentoimasta medialle spekulaatioita mahdollisista suunnitelmista.

– Media voi jatkaa spekulointia presidentin ajattelutavoilla niin paljon kuin haluaa, mutta vain presidentti Trump tietää, mitä hän tekee tai ei tee.

Tutkija: Pattitilanne

Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin (Sipri) ydinaseisiin erikoistunut vanhempi tutkija Tytti Erästö kertoi MTV:lle aiemmin, että Yhdysvallat ja Iran ovat neuvotteluissa pattitilanteessa.

– On vaikea nähdä, mihin muuhun tilanne voi johtaa kuin Yhdysvaltojen iskuihin, Erästö arvioi.

Iranin kanta on, että sillä on ydinsulkusopimuksen mukaan oikeus jatkaa uraanin rikastamista energiantuotantoon eli siviilikäyttöön.

Yhdysvallat ja Israel ovat epäilleet Iranin rikastavan uraania ydinasetta varten. Ne vaativat, ettei Iranissa rikastettaisi uraania ollenkaan.

