Tanskan tärkein tavoite on pitää Yhdysvallat tyytyväisinä, arvioi analyytikko.

Tanska on pyytänyt useita Nato-liittolaismaita tutustumaan tai suoraan osallistumaan omiin harjoituksiinsa Grönlannissa. Myös Suomi on kertonut ottavansa osa Tanskan kansalliseen harjoitukseen.

Tanskalaisasiantuntijan mukaan Yhdysvallat on kuin suvun vanha vihainen setä, jota täytyy kohdella silkkihansikkain.

– Harjoitusten tarkoituksena on näyttää Yhdysvalloille, että otamme arktisen alueen turvallisuuden vakavissamme, tanskalaisen Politiken-lehden poliittinen analyytikko Elisabet Svane sanoo MTV Uutisille.

Svane alleviivaa myös pohjoismaisen yhteistyön tärkeyttä Grönlannissa sotilasoperaation suhteen.

"Täytyy kohdella kuin vihaista setää"

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoi torataina, että Suomesta on lähdössä lähiaikoina kaksi yhteysupseeria tutustumaan Grönlannin olosuhteisiin mahdollisia tulevia harjoituksia varten.

Tanskan tärkein tavoite on tällä hetkellä Svanen mukaan pitää Yhdysvallat tyytyväisenä.

– Vaikka tanskalaiset saattavat olla vihaisia, Yhdysvallat on silti isoveljemme, hän arvioi.

Svane analysoi Tanskan ulkoministeri Lars Lökke Rasmussenin pukeneen yllensä silkkihansikkaat puhuessaan keskiviikkona Grönlannin tilanteesta Yhdysvaltojen kanssa käydyn kokouksen jälkeen. Hän vertaakin Yhdysvaltoja "vihaiseen vanhaan setään".

– Se on kuin suku, jossa on vanha setä, joka voi olla hyvin vihainen. Eli hiippailet hänen lähellään hissukseen, ettei hän suutu, Svane analysoi.

Svanella on myös vahva mielipide Trumpin toiminnasta.

– Kukaan aiempi presidentti ei ole käyttäytynyt kuten hän ja toivottavasti ei jatkossakaan. Trump puhuu kuin olisi edelleen kiinteistöalalla. Hän haluaa omistaa sen Grönlannin. Ehkä hän voisi vuokrata sen, Svane naurahtaa.