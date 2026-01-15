Tanskan pääministeri on kommentoinut ensimmäistä kertaa eilistä Grönlanti-kokousta Valkoisessa talossa.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksenin mukaan Yhdysvaltain, Tanskan ja Grönlannin edustajien Washingtonin-tapaaminen keskiviikkona ei muuttanut perustavanlaatuista erimielisyyttä maiden välillä.

Tanskan yleisradioyhtiö DR:n mukaan Frederiksen kertoo lehdistötiedotteessa saaneensa briiffauksen kokouksen tapahtumista tuoreeltaan illalla.

– Se ei ollut mikään helppo kokous, ja haluan kiittää kahta ministeriä siitä, että he ovat selkeästi ja yksiselitteisesti tuoneet esiin Tanskan kuningaskunnan näkemykset ja vastanneet Yhdysvaltojen väitteisiin. Se oli tärkeää.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistuvasti sanonut, että Yhdysvaltojen on saatava Grönlanti hallintaansa joko ostamalla tai muilla keinoilla. Keskiviikkona Trump sanoi, että Grönlannin hallitseminen on välttämätöntä Yhdysvalloissa kehitteillä olevan ohjuspuolustusjärjestelmän takia.

Tanska ja Grönlanti ovat toistuvasti kieltäytyneet Yhdysvaltojen vaatimuksista.

Tanska ei taipunut eilisessä kokouksessa Yhdysvaltojen vaatimukseen saada Grönlanti. Yhdistelmäkuvassa Mette Frederiksen ja Donald Trump.AFP / Lehtikuva

Lausunnossa Frederiksen sanoo, että Yhdysvaltain halu saada Grönlanti täysin haltuunsa on entisellään.

– Se on luonnollisesti vakavaa, ja siksi jatkamme työtämme estääksemme tuon skenaarion muuttumisen todellisuudeksi.

Naton joukkoja Grönlantiin, Suomeltakin pyydetty sotilaita

Grönlannin varapääministerin Mute Egeden mukaan sotilasliitto Naton joukkoja on tulossa lähipäivinä lisää Grönlantiin. Ainakin Ruotsi, Norja ja Saksa ovat kertoneet lähettävänsä joukkoja yhteisharjoituksiin.

– Naton sotilaiden odotetaan olevan enemmän läsnä Grönlannissa tänään ja tulevina päivinä. Sotilaslentoja ja -laivoja odotetaan tulevan lisää, Egede sanoi keskiviikkona.

Suomessa Grönlannin tilanteesta keskusteltiin torstaina tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan eli niin sanotun tp-utvan kokouksessa.

Tiedotteen mukaan Suomi käy keskustelua yhdessä liittolaisten kanssa arktisen alueen turvallisuuden vahvistamisesta

Tanskan puolustusministeriö kertoi aiemmin, että Grönlantiin lähetetään lisää sotilaita, lentokoneita ja aluksia yhteistyössä Nato-liittolaisten kanssa. Maa ilmoitti aloittavansa välittömästi sotaharjoitukset.

Myös Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoi torstain vastaisena yönä viestipalvelu X:ssä, että Ranska lähettää joukkojaan Operation Arctic Endurance -harjoitukseen Grönlantiin.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kertoi keskiviikkona Ylen A-studiossa, että myös Suomi on saanut pyynnön sotilaiden lähettämisestä Grönlantiin. Valtosen mukaan pyyntöä arvioidaan rauhassa ja kyse on pienimuotoisesta harjoitustoiminnasta.