Marinetraffic-sivuston mukaan Yhdysvaltain laivaston molemmat sairaalalaivat olivat sunnuntaina yhä ankkurissa Alabamassa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti Suomen aikaa sunnuntain vastaisena yönä lähettävänsä sairaalalaivan Grönlantiin.

– Aiomme lähettää mahtavan sairaalalaivan Grönlantiin hoitamaan monia sairaita ihmisiä, joita siellä ei hoideta, Trump kirjoitti omistamassaan Truth Social -viestipalvelussa.

– Se on tulossa!!!

Trump ei tuoreeltaan täsmentänyt, ketä ja kuinka montaa ihmistä laivan oli määrä auttaa.

Yhdysvaltojen laivastolla on kaksi sairaalalaivaa, USNS Comfort ja USNS Mercy.

Marinetraffic-sivuston julkisten seurantatietojen mukaan sekä Comfort että Mercy olivat sunnuntaina ankkurissa Yhdysvalloissa Alabamassa, eivät kotisatamissaan.

Tanska kiisti tarpeen

Tanskan puolustusministeri Troels Lund Poulsen kiisti sunnuntaina Trumpin väitteet grönlantilaisten hoidon laiminlyönnistä.

– Grönlantilaiset saavat tarvitsemansa terveydenhuollon. Joko Grönlannissa tai Tanskassa, jos he tarvitsevat erikoissairaanhoitoa, Poulsen sanoi Tanskan yleisradioyhtiölle DR:lle.