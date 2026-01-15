



Trump on nyt peruuttamattoman valinnan edessä – "Hän on täysin tosissaan" 2:10 Katso myös: "Menihän se paremmin kuin uskallettiin odottaa." Näin Tanskassa reagoitiin kriittiseen Grönlanti-tapaamiseen Valkoisessa talossa. Julkaistu 24 minuuttia sitten Seppo Haaparanta seppo.haaparanta@mtv.fi Trump voi saada joko Grönlannin tai Naton – ei molempia. Tanskan ja Grönlannin edustajat marssivat eilen Valkoiseen taloon erikoisissa tunnelmissa. Niiden vahvin Nato-liittolainen ja ystävä on muuttunut painostajaksi, joka vaatii itselleen maailman suurinta saarta omien etujensa vuoksi. Pelättyä katastrofia ei tapahtunut, mutta tapaamisen jälkeen kävi selväksi, että Yhdysvallat ei ole luopunut Grönlannin hamuamisesta itselleen. Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä luonnehti tapaamisen antia torjuntavoitoksi. – Oli aihetta pelätä paljon pahempaa. Nyt asia onnistuttiin siirtämään julkisesta keskustelusta työryhmään, ja tällä Tanska ja Grönlanti onnistuivat ostamaan aikaa, Penttilä kommentoi MTV Uutisille. Lue myös: Risto E. J. Penttilä: Torjuntavoitto Washingtonissa – Tanska ja Grönlanti ostivat aikaa Kannat eivät ole muuttuneet Myös tutkija ja tietokirjailija Yannick Lahti näkee tunnelman nyt hieman helpottuneen.

– Neuvottelijat olivat vähän jännittyneitä, ja se jännitys on jollain tapaa saatu purkautumaan, mutta kannat eivät ole muuttuneet. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump yhä haluaa Grönlannin, ja Tanskan puolelta se on vahva ei.

Yhdysvaltojen luoma asetelma on erikoinen siksikin, että Yhdysvalloilla on aiemmin ollut Grönlannissa runsaasti nykyistä enemmän tukikohtia, ja se on niitä päättänyt vähentää.

Lahti lisää, että Yhdysvalloilla on Grönlannin kanssa jo voimassa oleva erillissopimus, joka mahdollistaisi Yhdysvaltojen tärkeäksi kokemien etujen vahvistamisen alueella.

– Alueen turvaamista voitaisiin jo toteuttaa ilman, että lähdetään Nato-kumppania tällä lailla haastamaan ja maailmanjärjestystä uudelleen rakentamaan.

Vakava valinta

Lahden mukaan Trump on täysin tosissaan siinä, että Yhdysvaltojen on kuitenkin Grönlanti saatava. Kyse ei ole trumpmaisesta populistisesta liioittelusta.

– Hän on puhunut siitä jo vuosi sitten, kun astui valtaan, ja nyt hän on palannut tähän. Iskut Venezuelaan ovat osoittaneet, että hän ei pelkästään bluffaa. Kun hän jotain sanoo, niin sillä on myös väliä.

Helsingin yliopiston tutkijatohtori Yannick Lahti painottaa Trumpin olevan tosissaan siitä, että Yhdysvaltojen pitää Grönlanti saada.MTV Uutiset

Trump onkin tällä hetkellä vakavan valinnan edessä.

– Hän ei voi saada Grönlantia sotilaallisesti haltuunsa ja samaan aikaan pitää Natoa sellaisena kuin me sen tällä hetkellä tunnemme.

Se, että Yhdysvallat vyöryttäisi sotilaitaan luvatta Grönlantiin, on Lahden mukaan onneksi vielä kaukana.

– Jonkinlainen sopimus varmasti löytyy. Epätodennäköisempää on, että sinne yhtäkkiä amerikkalaiset lähettäisivät lentotukialuksia ja valtaisivat alueen – nappaisivat sen omalta Nato-kumppanilta.

Lahti korostaa, että temppu olisi laiton ja sillä olisi seurauksia.

– Donald Trumpia se ei välttämättä kiinnosta, mutta luulisi, että muita republikaaneja ja varmasti demokraattipuoluetta kiinnostaa. Yhdysvaltojen suurvalta-asema perustuu vahvasti liittolaissuhteisiin.

9:32 Miten Trumpin MAGA-uho näkyy hänen Grönlanti-tavoitteessaan ja mitä hän aikoo nyt tehdä? Katso koko keskustelu Yannick Lahden kanssa videolta.

Seppo Haaparanta MTV Uutiset Seppo Haaparanta työskentelee MTV Uutisissa uutispäällikkönä ja toimittajana.