MTV uutisten kirjeenvaihtajan mukaan Naton sisällä kuohuu yhtenäisyyden vakuutteluista huolimatta.

Nato-maiden puolustusministerit ovat kokoontuneet tänään torstaina ensimmäistä kertaa presidentti Donald Trumpin aiheuttaman Grönlanti-draaman jälkeen.

Yhdysvaltojen sitoutuminen Eurooppaan nousi jälleen keskusteluun, kun Yhdysvallat kertoi muutama päivä ennen kokousta luopuvansa Italian Napolissa ja Yhdysvaltojen Norfolkissa sijaitsevien yhteisesikuntien johtotehtävistä ja siirtävänsä ne Euroopan johdettaviksi. Suomi kuuluu Norfolkin esikunnan alaisuuteen.

Suomen puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan komentorakennekeskusteluun liittyi turhaa dramatiikkaa.

– Se on jo kaksi vuotta sitten ennen Trumpin hallintoa käynnistetty hanke. Tässä on ollut jo Joe Bidenin hallinnon aikana pyrkimys siihen, että Eurooppa ottaa enemmän vastuuta myös näistä korkeimmista kenraalipaikoista, hän kuvasi.

Rutte: Olemme siirtyneet eteenpäin

Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi, että Nato on nyt onnistunut siirtymään Grönlanti-asiassa eteenpäin muun muassa arktisen alueen turvallisuutta vahvistavan Arctic Sentry -operaation kautta.

– Nato on demokratioiden liittouma, jossa on vapaa media ja poliitikkoja kaikilta suunnilta, kansalaisten valitsemia. Se tarkoittaa, että Natossa käydään aina keskusteluja. Olisi hyvin tylsää, jos niin ei olisi, hän sanoi lehdistötilaisuudessa.

Grönlanti-kiistan on arvioitu lauenneen osin sillä, että Rutte kävi keskustelun asiasta Trumpin kanssa Davosissa. Trump luopui tämän jälkeen muun muassa tullivaatimuksista Grönlantiin sotilaita lähettäneille maille, kuten Suomelle.

MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtaja Janne Puumalainen arvioi, että vaikka Rutte korosti Brysselissä nyt liittokunnan yhtenäisyyttä, totuus on, että pinnan alla kuohuu.

– Summaisin itse taustakeskusteluja Nato-lähteiden kanssa niin, että tammikuun Grönlanti-episodi oli myrsky, joka nyt on laantunut, mutta sen tuhoja siivotaan edelleen, Puumalainen kuvasi Seitsemän uutisissa.

– Presidentti Trumpin arvaamattomuuden huomioiden, myrsky voi yltyä vielä uudestaan.

Naton ratkaisu Trumpin tyynnyttelyyn oli eilen virallisesti avattu operaatio arktisen tuvallisuuden parantamiseksi.

– Mutta Naton toimien lisäksi Grönlanti-asiassa edetään myös toisella raiteella, eli Yhdysvaltojen, Tanskan ja Grönlannin välillä käytävillä keskusteluilla, joissa ei ole päästy lopputulokseen.

Uusi johtamisyksikkö Suomeen

Torstaina kerrottiin myös, että Natossa on hyväksytty Suomen esitys johtamisjärjestelmäyksikön sijoittamisesta Suomeen. Asiasta tiedotettiin puolustusministerikokouksen jälkeen Brysselissä.

– Saimme hankittua liittolaismaiden tuen uudelle Nato-tavoitteellemme. Suomeen tuleva johtamisjärjestelmäyksikkö vahvistaa osaltaan Naton pelotetta ja puolustusta koko liittokunnan pohjoisella alueella, Häkkänen sanoi.

Johtamisjärjestelmäyksikön tehtävänä on tuottaa tietoliikenne- ja tietojärjestelmäpalvelut Naton joukkojen ja johtoportaiden johtamisen tueksi. Tehtävät täytetään suomalaisella henkilöstöllä.

Puumalainen kertoo, että yksikössä tulee työskentelemään noin 60 ihmistä.

– Yksikkö tuottaa tietojärjestelmiä muun muassa Suomessa toimivien Nato-joukkojen käyttöön. Sikäli ne täydentävät aiempaa päätöstä Suomeen sijoitetuista niin sanotuista FLF-joukoista Lapissa. Tarvittaessa yksikön palveluita käytetään myös muissa Nato-maissa varsinkin Pohjoisessa.