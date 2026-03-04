Kaksi edellistä mestaruutta voittanut Florida Panthers kyntää sarjataulukossa itälohkon häntäpäässä.
Jääkiekon NHL:ssä New Jersey Devilsin Lenni Hämeenaho nappasi kauden viidennen tehopisteensä, kun joukkue otti 5–1-kotivoiton Florida Panthersista.
Hämeenaho sai syöttöpisteen toisen erän puolivälissä, kun Cody Glass ohjasi suomalaishyökkääjän laukauksen Floridan maaliin. Ensimmäistä kauttaan pelaava suomalainen on kerännyt nyt 2+3-tehot.
Floridan ainoan maalin teki Anton Lundell. Suomalaishyökkääjä napautti maalin edustalla pomppineen kiekon sisään avauserässä. Maali oli Lundellille 17. tällä kaudella.
Kaksi edellistä mestaruutta voittaneen Floridan kausi saattaa hyvinkin loppua jo runkosarjavaiheeseen. Se on hävinnyt neljä viimeisestä viidestä edellisestä ottelustaan. Sarjataulukossa Florida ja New Jersey ovat tällä hetkellä molemmat itälohkon häntäpäässä. Floridalla pudotuspelipaikka on jo 10 pisteen päässä, kun NHL:ssä voitosta saa kaksi sarjapistettä.
Buffalolle neljäs perättäinen voitto
Joulukuussa suomalaiseen general manageriin Jarmo Kekäläiseen vaihtanut ja loistovireen löytänyt Buffalo Sabres on noussut kamppailemaan Atlantin divisioonan voitosta. Joukkueen voittoputki venyi neljään, kun Vegas Golden Knights kaatui Buffalon käsittelyssä 3–2-lukemin.
Nashville Predatorsin maalilla torjunut Justus Annunen nappasi 24 torjuntaa 2–3-vierastappioon päättyneessä pelissä Columbus Blue Jacketsiä vastaan. Toissa viikolla olympialaisten pronssipelissä kaksi maalia iskenyt Nashvillen Erik Haula pelasi ottelussa hieman alle 21 minuuttia.
Olli Määtän Utah Mammoth päihitti vierasjäillä Washington Capitalsin 3–2-lukemin.