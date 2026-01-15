Yhdysvallat on uhannut reagoida, jos mielenosoittajia aletaan teloittaa Iranissa, kuten Iranin viranomaiset olivat aiemmin tällä viikolla uhanneet tehdä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi kuitenkin keskiviikkona, että mielenosoittajien teloituksia ei olisi enää suunnitteilla Iranissa. Trump kertoi tietojensa olevan luotettavasta lähteestä, mutta ei tarkentanut tietojen alkuperää.

Iranin mukaan protestit "ohi"

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoi aiemmin, että teloituksia ei tehdä lähipäivinä. Araghchi kommentoi asiaa yhdysvaltalaisen Fox News -kanavan haastattelussa, joka julkaistiin Suomen aikaa torstain vastaisena yönä.



– Voin kertoa teille, että olen varma, ettei teloituksia ole suunnitteilla, Araghchi sanoi.



Araghchi sanoi haastattelussa, että Iranin taloudellisista vaikeuksista kumpuavat, rauhanomaiset mielenosoitukset kestivät ensin kymmenen päivää. Hän väitti, että näitä mielenosoituksia olisi seurannut kolme päivää väkivaltaisuuksia, joiden järjestämisestä hän syytti Israelia.



Araghchi sanoi rauhan palanneen taas maahan. Torstaina ulkoministeri Araghchi sanoi Saudi-Arabian ulkoministerille Faisal bin Farhanille puhelimitse Iranin kuitenkin puolustavan itseään ulkomaisia uhkia vastaan. Araghchi kertoi keskustelusta Telegram-kanavallaan.



Ulkoministerin väitteet ovat jyrkässä ristiriidassa ihmisoikeusjärjestöjen tietojen kanssa. Järjestöjen mukaan mielenosoitusten yhteydessä on kuollut tuhansia ihmisiä.



Norjassa toimiva IHR-järjestö sanoo yli 3 400 mielenosoittajan kuolleen Iranissa sen jälkeen, kun hallinnon vastaiset mielenosoitukset alkoivat joulukuun lopussa. Yhdysvalloissa toimiva HRANA-järjestö vuorostaan ilmoittaa vahvistaneensa ainakin yli 2 600 mielenosoittajan kuolleen.



Lisäksi lähemmäs 20 000 ihmistä on otettu kiinni mielenosoitusten yhteydessä, kertoo HRANA-järjestö.



Iranin mielenosoitukset saivat alkunsa joulukuun lopulla, kun kauppiaat ryhtyivät lakkoon talousongelmien ja nousevien elinkustannusten vuoksi. Sittemmin mielenosoitukset ovat muuttuneet liikkeeksi, joka vastustaa vuoden 1979 vallankumouksen jälkeen valtaan noussutta teokraattista hallintoa.