Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoo, että Suomi lähettää kaksi yhteysupseeria tutustumaan Grönlannin olosuhteisiin osana Tanskan kansallista harjoitusta.

Suomesta on lähdössä lähiaikoina kaksi yhteysupseeria tutustumaan Grönlannin olosuhteisiin mahdollisia tulevia harjoituksia varten, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen.

Hänen mukaansa kyse on laajemmasta harjoituskokonaisuudesta, jossa Tanska on pyytänyt useita Nato-liittolaismaita tutustumaan tai suoraan osallistumaan omiin harjoituksiinsa.

– Tässä on siis kyse ihan normaalista arktisella alueella olevasta harjoitustoiminnastaHäkkänen toteaa.

Tanska on aloittanut nyt käynnissä olevan harjoituskokonaisuuden Grönlannissa jo aikaisemmin. Häkkäsen mukaan muutos on se, että Tanska on alkanut pyytää liittolaisia aktiivisemmin mukaan harjoitustoiminnan suunnitteluun.

–Suomellahan on kokemusta arktisella alueella toimimisesta mutta Grönlanti on uusi maaperä, minkä takia sinne lähtee ensin kaksi yhteysupseeria selvittämään olosuhteita ja miten logistiikka ja kaikki muut toiminnot voidaan järjestää,

Hän kommentoi asiaa medialle torstaina.

