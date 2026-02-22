Grönlannin pääministeri on kommentoinut Trumpin aikeita lähettää sairaalaiva Grönlantiin.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti viime yönä Suomen aikaa lähettävänsä sairaalalaivan Grönlantiin. Trumpin mukaan "mahtava sairaalaiva" lähetetään hoitamaan Grönlantiin "monia sairaita ihmisiä, joita siellä ei hoideta".
Trump kertoi asiasta omistamassaan Truth Social -viestipalvelussa.
– Se on tulossa!!!, Trump kirjoitti painokkaasti.
Tanska on puolestaan kiistänyt Trumpin väitteet grönlantilaisten hoidon laiminlyönnistä.
Nyt myös Grönlannin pääministeri Jens-Frederik Nielsen on kommentoinut Trumpin aikeita sangen ytimekkäästi.
– Presidentti Trumpin ajatus lähettää amerikkalainen sairaalalaiva tänne Grönlantiin on huomioitu. Mutta meillä on julkinen terveydenhoitojärjestelmä, jossa hoito on kansalaisille ilmaista. Se on tarkoituksellinen valinta, Nielsen kirjoittaa Facebookissa.