Presidentti Stubb pitää eskalaation riskiä Lähi-idässä todellisena.
Yhdysvallat ja Israel iskivät Iraniin tänä aamuna.
– Tilanne on tietysti vakava. Eskalaation riski on hyvin mahdollinen, sanoo tasavallan presidentti Alexander Stubb Ylen Ykkösaamussa.
– Me Suomena seuraamme tilannetta. Olemme saaneet raportteja suurlähetystöstämme näistä iskuista. Tämä kuvaa Lähi-idän epävakaata tilannetta ja on jatkoa 12 päivän sodalle, jonka näimme viime vuonna.
Stubbin mukaan seuraavat tunnit varmasti ratkaisevat paljon.
– Toivomme, että tilanne rauhoittuu, mutta juuri nyt se näyttää eskaloituvan.
0:33