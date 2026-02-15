Totta kai tarjoamme yhteistyötä, Venäjä toteaa.

Kreml vaikuttaa vahvistavan valtavan Yhdysvaltojen ja Venäjän välisen talousyhteistyöehdotuksen, josta Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on käyttänyt nimeä "Dmitriev-paketti".

Paketin toi ensimmäisen julkisuuteen Zelenskyi, joka vetosi Ukrainan tiedustelutietoihin. Tämän jälkeen asiasta kertoi myös uutistoimisto Bloomberg.

Ukrainan mukaan Dmitriev on tarjonnut Yhdysvalloille talousyhteistyötä, jonka arvo on noin 12 biljoonaa dollaria eli noin 10 biljoonaa euroa.

Paketti saa nimensä Venäjän ykkösneuvottelijaksi nousseesta Kirill Dmitrieviltä.

Ehdotuksen ytimessä on Venäjän paluu dollarijärjestelmään, Bloomberg kertoo.

Sodan loputtava ensin

Bloombergin mukaan sopimus tulisi voimaan, jos Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa loppuisi. Sopimusluonnoksen yksityiskohdissa käydään läpi esimerkiksi yhteisinvestointeja kaasuun, öljyyn ja kriittisiin raaka-aineisiin.

Esimerkiksi yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin lähteet ovat aikaisemminkin kertoneen Yhdysvaltojen ja Venäjän neuvottelevan suuresta talousyhteistyöstä samalla kun Ukrainaan yritetään vääntää rauhaa.

Valkoinen talo ei ole kommentoinut asiaa, mutta Kremlin mukaan "Bloombergin artikkeli selittää jotain, joka on varsin ilmeistä", muotoili Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov ukrainalaislehti Kyiv Independentin mukaan.

– Totta kai tarjoamme yhteistyötä. Totta kai yhtiöt molemmissa maissa ovat kiinnostuneita yhteistyöstä, Peskov sanoi.

Venäjän Yhdysvalloille ehdottomat talousyhteistyökuviot ovat linjassa sen kanssa, että Kreml on osana käytännössä kaikkia mahdollisia rauhansuunnitelmaehdotuksiaan vaatinut talouspakotteista luopumista.

Tätä myös Yhdysvallat julkisuudessa on tarjonnut Kremlille porkkanaksi.

Yhdysvallat, Venäjä ja Ukraina jatkavat kolmenvälisiä neuvotteluita ensi viikolla Sveitsin Genevessä. Kolmikko on tavannut useamman kerran alkuvuodesta Abu Dhabissa.

Tiedotuslinja neuvotteluista on ollut niukka. Se on kuitenkin käynyt selväksi, että suurin erimielisyys liittyy alueluovutuksiin. Venäjä on vaatinut Itä-Ukrainan Donbassin aluetta kokonaisuudessaan itselleen. Ukraina vastustaa ajatusta.

