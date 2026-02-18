Maat jatkoivat tiistaina neuvotteluja Iranin ydinsopimuksesta Sveitsin Genevessä.

Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vancen mukaan Iran ei ole suostunut kaikkiin presidentti Donald Trumpin asettamiin ehtoihin diplomaattisen ratkaisun löytämiseksi.

Vance kommentoi asiaa uutiskanava Fox Newsille tiistaina maiden välisten neuvottelujen jälkeen. Maat ovat neuvotelleet Iranin ydinsopimuksesta Sveitsin Genevessä.

Vance antoi ymmärtää, että Yhdysvallat on kuitenkin edelleen kiinnostunut diplomaattisesta ratkaisusta. Aiemmin Trump uhkasi Irania voimatoimilla, jos maa ei suostu sopimukseen.

Vance sanoi, että keskustelut menivät jokseenkin hyvin. Varapresidentin mukaan oli kuitenkin selvää, etteivät iranilaiset vielä ole halukkaita tunnustamaan tiettyjä Trumpin asettamia ehtoja ja työskentelemään niiden parissa.

– Jatkamme työskentelyä asian parissa. Mutta presidentti pidättää tietenkin itsellään oikeuden sanoa, milloin hän katsoo diplomatian saavuttaneen loppunsa, Vance sanoi.

– Toivomme, ettemme joudu siihen pisteeseen, mutta jos joudumme, se on presidentin päätös, hän jatkoi.

