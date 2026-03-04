Omakotirakentaminen matelee nyt vuosituhannen matalimmissa lukemissa. MTV Uutiset vieraili Kokkolan Puntusharjulla, jossa taloa nousee useille tonteille.

Kokkolan Puntusharjulla, keskellä komeaa metsämaisemaa ja jokivartta, seisoo muutama keskeneräinen omakotitalo. Lähes jokaisessa pihassa on täysi touhu päällä, niin myös Kangasvierien tontilla, jossa tulijaa ovat vastassa perheen kaksi lasta. Hiihtoloma kuluu tänä vuonna rakennuksella koko perheen voimin.

– Tässä tehdään töitä, että kolmas lapsi pääsee syntymään uuteen kotiin, vihjaa perheen äiti Noora Kangasvieri.

Omakotirakentaminen matelee nyt vuosituhannen matalimmissa lukemissa. Ukrainan sota käynnisti vyöryn, jossa epävarmuus valtasi alaa, korot ja hinnat nousivat, rakentaminen hiipui.

Kangasvierien perhe päätti rakentaa, vaikka maailmantilanteen epävarmuus panikin mietteliääksi.

– Se haave omasta kodista oli kuitenkin niin vahva. Ja toisaalta, ei myöskään tiedetä mihin maailman tilanne menee ja tulevatko hinnat koskaan alaspäin, pohtii Noora Kangasvieri.

Tässäkin kaupungissa rakennuslupien määrä on romahtanut, vaikka kunta kuuluukin vielä kahdenkymmenen innokkaimman rakentajan joukkoon.

– Meillä huippuvuosi oli 2005, jolloin myönnettiin noin 150 rakennuslupaa. Viime vuonna niitä myönnettiin 47 kappaletta, kertoo rakennuslupapäällikkö Tero Jelekäinen.

Viime vuoden rakennuslupatilastot kertovat, että innokkaimmin lupia haettiin Espoossa, Oulussa, Vantaalla ja Helsingissä, mutta myös Tampereella, Jyväskylässä, Rovaniemellä, Kuopiossa, Lahdessa, Joensuussa, Seinäjoella ja Turussa.

– Siellä missä on kasvua ja investointeja kuten täällä meillä, siellä on myös työtä ja sitä kautta uskallusta rakentaa, arvioi Kokkolan rakennuslupapäällikkö Jelekäinen.

Omalla työllä säästöjä

Kangasvierien perhe rakentaa pitkälle oman perheen ja suvun voimin, vaikka timpuri tekikin kodin rungon valmiiksi. Säästöjä syntyy, kun kaikki mahdollinen tehdään itse. Päätös rakentaa liittyy myös mataliin rakennuskustannuksiin nyt, kun ei eletä kiivaan rakentamisen vuosia.

– Puutavaran hinta on tullut alas ja muutenkin hinnat suurin piirtein palautuneet. Ja toki nyt kun ei ole paljon hommia, voi saada hyväänkin hintaan kilpailutuksen kautta projekteja, sanoo Aleksi Kangasvieri.

Rakennuslupien määrä romahti viime vuonna koko vuosituhannen alimmalle tasolle.

– Viime vuonna rakennuslupia haettiin enää noin 16 300, kun huippuvuosina haettiin 47 000 lupaa vuodessa, vertaa Rakli ry:n pääekonomisti Julia Ruotsi.

Juurisyy tilanteeseen löytyy Venäjän hyökkäyssodasta.

– Silloin epävarmuus lisääntyi, samalla rakennuskustannukset nousivat, korot nousivat ja sitten heikko taloustilanne pisti rakentamisen alamäkeen. luonnehtii Julia Ruotsi.

Pientä valoa rakennusalalle tuo erilaisten toimitilojen rakentaminen.

– Siellä näkyy vähän nousua esimerkiksi liikenteen rakentamisessa, liiketiloissa ja julkisissa palvelurakennuksissa, kertoo Julia Ruotsi.

Uskoa tulevaan

Rakentaminen olisi nyt edullista, jos vain perheillä rohkeutta riittää. Oman murheensa tuo lainansaanti, joka kuulopuheiden mukaan on tiukalla. Jos aikoo oman kodin rakentaa, tarjolla on nyt sekä työvoimaa että monenlaisia osaamista ja suunnitteluapua.

Kaksi pientä lasta ja kolmas tuleva lapsi asettavat haasteita Kangasvierien suururakalle.

– Onhan se haastava tilanne. Vaatii aina lastenhoitoapua jotta molemmat pääsemme töihin rakennukselle. Mutta loppupeleissä kysymyksessä on aika lyhyt rypistys. Kyllä se sitten palkitsee, kun talo on valmis, hymyilee Noora Kangasvieri.