Tällä hetkellä poliisi tutkii tekoa murhina ja törkeänä tuhotyönä.

Vantaan Pähkinärinteen tulipalosta pelastui perheen vauvan lisäksi myös äidin 18-vuotias sisko, kertoo Helsingin Sanomat.

Munira Abdullahi Ismaan kertoo HS:lle olleensa perheen luona yökylässä. He havahtuivat varhain tiistaiaamuna tulipaloon ja poistuivat yhdessä asunnosta.

Naisen mukaan he kadottivat toisensa kuitenkin savun täyttämässä rappukäytävässä. HS:lle hän kertoo kääriytyneensä peittoon, jotta hän ei hengittäisi savua.

Viranomaiset ovat kertoneet, että perheen perheen vauva pelastui tulipalosta. Tapauksen tutkinnanjohtaja ei vahvistanut HS:lle toisenkin henkilön pelastuneen tulipalosta.

Poliisi tutkii Vantaan Pähkinärinteessä tiistaiaamuna sytytettyä kerrostalopaloa murhina ja törkeänä tuhotyönä.

Palossa kuoli viisihenkinen perhe. Kuolleet ovat poliisin mukaan kaksi 30–40-vuotiasta aikuista sekä heidän kolme lastaan, jotka olivat 3-, 6- ja 8-vuotiaita.

Lisäksi perheen vauva vietiin sairaalahoitoon.

Teosta epäilty kantasuomalainen 71-vuotias mies ilmoittautui itse poliisille. Hän myös myönsi sytyttäneensä palon. Uhrien ei kuitenkaan epäillä olleen erityisesti epäillyn teon kohteena.