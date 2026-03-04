NHL:ssä pyöräytettiin pelaajakauppa, jossa liikahti myös suomalaispelaaja.
Nashville Predators luopui hyökkääjä Cole Smithistä, joka siirtyy Vegas Golden Knightsiin.
Predators saa vastineeksi suomalaisen Christoffer Sedoffin oikeudet. Nashvilleen matkaa myös alempi varausvuoro kesälle 2028.
Puolustaja Sedoff, 24, ei ole pelannut urallaan NHL:ssä. Hän painelee AHL:ssä kolmatta kauttaan. Kuluvalla sesongilla 38 ottelusta on tarttunut matkaan neljä syöttpistettä.
Sedoff on kotoisin Helsingistä. Hän pelasi SM-liigassa SaiPan paidassa 26 ottelua kaudella 2020–21, ennen kuin lähti Pohjois-Amerikkaan.
Smith on pudotuspeleihin valmistautuvalle Vegasille syvyyspelaaja alaketjuihin. Nashvillen kausi on päättymässä todennäköisesti runkosarjaan.