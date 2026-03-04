



Lue tästä maajussi-Idan kirje – etsii kumppania jakamaan värikästä arkeaan 4:14 Katso tästä maajussi-Idan esittelyvideo! Julkaistu 27 minuuttia sitten

Maajussille morsian -sarjan maajussit kirjoittivat myös itse kirjeet tulevalla kumppanilleen. Maajussille morsian palaa 19. kaudelle uusin tuulin. Kaudella tavataan kahdeksan 20–47-vuotiasta maajussia hevos-, vilja-, maito- ja luomuvihannestiloilta Maajussit ottivat kynän käteen ja lähtivät kirjoittamaan kirjettä mahdolliselle kumppanille toivoen vastauksia ehdokkailta. Lue maajussi-Lassen kirjoittama kirje alta: Heippa, Mä oon Ida, parikymppinen maanviljelijä Vihdistä. Ammatiltani olen levyseppähitsaaja. Maatilan töiden lisäksi käyn päivätöissä metallialan hommissa. Olen tilan neljännen sukupolven edustaja. Meidän tilamme on pääasiassa hevostila, mutta omasta pellosta heinät tehdään itse ja vähän viljan viljelyäkin tulee harrasteltua. Neljän oman hevosen lisäksi meillä on muutama asiakasheppa. Hevosten rinnalla on pari kissaa ja kesällä lampaita. Olen kenttäratsastuksen maajoukkueessa. Valmentaudun paljon ja kesällä useampi viikonloppu vierähtää kilpailuissa. Haaveeni on tehdä heppaharrastuksestani ammatti. Hiukan kevyempi harrastukseni on autot. Korjaamisen suhteen on minulla peukalo keskellä kämmentä, mutta kiinnostusta riittää etenkin vanhoihin saksalaisiin autoihin.

Olen tottunut asumaan maalla, olen kasvanut maalla koko lapsuuteni ja juurtunut tänne kiinni. Pidän maaseudun rauhasta ja siitä, miten joka päivälle riittää tekemistä.

Pääni saa kääntymään ihminen, joka elää hetkessä ja haluaa tehdä extempore-juttuja. Ihminen, joka ei pelkää elämää ja haluaa elää värikästä arkea kanssani. Rohkeus, reippaus ja itsevarmuus saattaa viedä jalatkin alta. Ihminen, joka hyväksyy suuren päivittäisen tuntimäärän rakkaan harrastukseni parissa sekä kannustaa ja tukee minua kilpailuissa ja niihin valmistautumisessa.

Olen mielestäni rempseä sekä erittäin sanavalmis, en pelkää uusia tilanteita ja pidän uusiin ihmisiin tutustumisesta. Olen sosiaalinen ja hyvin ihmisten kanssa toimeen tuleva. Kumppanina olisin rehellinen, luotettava ja avoin.

Jos koet että voisin olla potentiaalinen likka sun kainaloos, niin tuumasta toimeen ja heittäydy rohkeasti lähettämällä kirje tähän suuntaan!

Terkuin, Ida

Maajussille morsian -esittelyjakso torstaina 12.3. klo 20.00 MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.

Rebeca Romero MTV Uutiset Rebeca Romero työskentelee MTV Uutisissa apulaistuottajana. Hän suunnittelee ja toteuttaa viihdemaailmaan ja tv-ohjelmiin liittyviä journalistisia sisältöjä. Voit olla yhteydessä Romeroon esimerkiksi juttuvinkkien tiimoilta.