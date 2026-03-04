Maajussille morsian -sarjan maajussit kirjoittivat myös itse kirjeet tulevalla kumppanilleen.
Maajussille morsian palaa 19. kaudelle uusin tuulin. Kaudella tavataan kahdeksan 20–47-vuotiasta maajussia hevos-, vilja-, maito- ja luomuvihannestiloilta
Maajussit ottivat kynän käteen ja lähtivät kirjoittamaan kirjettä mahdolliselle kumppanille toivoen vastauksia ehdokkailta.
Lue maajussi-Lassen kirjoittama kirje alta:
Heippa,
Mä oon Ida, parikymppinen maanviljelijä Vihdistä. Ammatiltani olen levyseppähitsaaja. Maatilan töiden lisäksi käyn päivätöissä metallialan hommissa.
Olen tilan neljännen sukupolven edustaja. Meidän tilamme on pääasiassa hevostila, mutta omasta pellosta heinät tehdään itse ja vähän viljan viljelyäkin tulee harrasteltua. Neljän oman hevosen lisäksi meillä on muutama asiakasheppa. Hevosten rinnalla on pari kissaa ja kesällä lampaita.
Olen kenttäratsastuksen maajoukkueessa. Valmentaudun paljon ja kesällä useampi viikonloppu vierähtää kilpailuissa. Haaveeni on tehdä heppaharrastuksestani ammatti. Hiukan kevyempi harrastukseni on autot. Korjaamisen suhteen on minulla peukalo keskellä kämmentä, mutta kiinnostusta riittää etenkin vanhoihin saksalaisiin autoihin.