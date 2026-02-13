Pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaava ministeri Anders Adlercreutz (r.) ja Pohjoismaiden neuvoston presidentti, kansanedustaja Ville Väyrynen (kok.) vierailevat Grönlannissa 15.–17. helmikuuta.

Vierailu liittyy Suomen puheenjohtajuuteen Pohjoismaiden neuvostossa.

Grönlannissa Adlercreutz ja Väyrynen tapaavat muun muassa Grönlannin hallituksen ja parlamentin edustajia sekä vierailevat oppilaitoksissa ja Arctic Commandissa, joka on Grönlannin ja Färsaarten alueen valvonnasta ja muun muassa meripelastuksesta vastaava Tanskan puolustusvoimien arktinen johtoelin.

Väyrynen sanoo tiedotteessa, että Grönlanti on tärkeä osa pohjoismaista perhettä ja että vierailun keskeisenä tavoitteena on edistää vuoropuhelua sekä osoittaa tukea Grönlannille.