Yhdysvallat haluaa Kiinan mukaan ydinasesopimukseen. Kiina on vastustanut ajatusta.

Yhdysvaltojen mukaan torstaina päättyneen, ydinaseiden määrää ja käyttöä rajoittaneen START-sopimuksen jatkaminen ei hyödytä Yhdysvaltoja tai maailmaa.

Amerikkalaisten mielestä START-sopimus on viallinen, eikä siinä ole mukana Kiinaa, jota Yhdysvallat pitää merkittävimpänä kilpailijanaan.

Näin sanoo Yhdysvaltojen ulkoministeriön apulaisulkoministeri Thomas DiNanno, joka vastaa asevalvonnasta ja kansainvälisestä turvallisuudesta.

– Yhdysvallat kohtaa uhkia useilta ydinasevaltioilta. Lyhyesti sanottuna kahdenvälinen sopimus vain yhden ydinasevallan kanssa on yksinkertaisesti sopimaton vuonna 2026 ja tästä eteenpäin, DiNanno sanoi.

Kanta ei ole DiNannon henkilökohtainen, vaan myös hänen pomonsa, presidentti Donald Trump on vaatinut "parempaa" ydinasesopimusta, jossa myös Kiina olisi mukana.

– Uusi, parempi ja modernimpi sopimus, joka kestää kauas tulevaisuuteen, Trump muotoili yhdysvaltalaislehti Washington Postin mukaan.

Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping keskustelivat puhelimitse keskiviikkona. Tiedossa ei ole, olivatko ydinaseet esillä.

100 ydinkärkeä vuodessa

Kiina kasvattaa tällä hetkellä ydinasearsenaaliaan nopeasti, noin sadan ydinkärjen vuosivauhdilla.

Kiinalla arvioidaan olevan noin 600 ydinasetta, kun taas Venäjällä ja Yhdysvalloilla niitä arvioidaan olevan noin 4 000, Reuters kertoo.

START-sopimuksessa todetaan, ettei osapuolilla saa olla kerralla käyttövalmiina yli 1 550 ydinkärkeä.

Yhdysvallat uskoo Kiinan arsenaalin kasvavan tuhanteen ydinkärkeen vuoteen 2030 mennessä. Varaulkoministeri DiNannon mukaan Venäjä auttaa Kiinaa ydinaseiden rakentamisessa.

Kiina totesi jälleen torstaina, ettei sillä ole kiinnostusta kolmikantaiseen ydinsopimukseen, koska sen "ydinasevoimat eivät ole samalla tasolla Yhdysvaltojen ja Venäjän kanssa".

START-sopimuksen rauettua yhdysvaltalaismedia Axios uutisoi torstaina, että Yhdysvallat ja Venäjä ovat neuvotelleet Abu Dhabissa sopimuksen jatkosta.

Jatkosopimus vaatii kuitenkin yhä sekä Trumpin että Venäjän presidentin Vladimir Putinin hyväksynnän, lähteet kertovat. Yhdysvaltojen tuoreet lausunnot ovat kuitenkin jokseenkin ristiriidassa Axiosin lähteiden tietojen kanssa.

Venäjä puoltaa

Kreml on useita kertoja ehdottanut, että Yhdysvallat ja Venäjä jatkaisivat sopimusta epävirallisesti, eivätkä näin rikkoisi sen perusehtoja.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi perjantaina Venäjän haluavan kahdenkeskiset ydinaseneuvottelut Yhdysvaltojen kanssa.

Lavrovin mukaan Venäjä on kuitenkin valmis mihin tahansa vaihtoehtoon.

Perjantaina Venäjä vaikuttikin avaavan ovea useamman osapuolen neuvotteluille. Venäjän aseistariisuntalähettiläs Gennady Gatilovin mukaan Britannian ja Ranskan täytyy olla mukana ydinaseneuvotteluissa, jos Kiinankin vaaditaan osallistuvan niihin.

Venäjä on antanut ymmärtää, että se tulee noudattamaan START-sopimuksen rajoituksia vaikka paperi ei olekaan enää voimassa.

Euroopalle ydinpelote?

EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas sanoi Helsingin Sanomille perjantaina julkaistussa haastattelussa, että Euroopassa voitaisiin aloittaa keskustelu omasta ydinpelotteesta.

Vaikka Ranskalla ja Britannialla on ydinaseita, on Euroopan ydinasepelote monella tapaa Yhdysvaltojen varassa.

Suomen puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kehotti Kallaksen kommenttien jälkeen laittamaan jäitä hattuun ydinpelotekeskustelussa.

Häkkänen sanoo, että Yhdysvallat on edelleen tuki ja turva ydinpelotteessa. Hän sanoo myös, että ydinpelotteen merkittävä muuttaminen olisi todennäköisesti vuosikymmeniä kestävä satojen miljardien eurojen projekti.