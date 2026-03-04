Dubaihin jumiin jääneen perheen omainen moittii ulkoministeriön ja Finnairin passiivisuutta kansalaisten kotiuttamisessa iskujen alta.

Nokialainen Jyrki Suokas on pettynyt Finnairin ja ulkoministeriön toimintaan Arabiemiraateissa olevien matkalaisten kotiuttamisessa.

Suokkaan tytär on matkalla Dubaissa miehensä ja 12‑ ja 8‑vuotiaiden lastensa kanssa. Perhe matkasi kaupunkiin Finnairin lennoilla.

Perhe on ollut Suokkaan mukaan Dubaissa yksityismajoituksessa 22. kerroksessa. Tytär ei itse halua nimeään juttuun.

– Hälytys tuli heti ensimmäisenä yönä, ja he joutuivat herättämään lapset ja kapuamaan portaita pitkin kellariin. Siellähän ei väestönsuojia ole, mutta sitten siellä autotallissa olivat loppuyön, Suokas kuvaa.

Perhe nukkuu vaateet päällä reput pakattuina

Suokaan mukaan perhe on nukkunut sen jälkeen joka yön vaatteet päällä ja reput pakattuna ikkunattomassa huoneessa, ettei sisään tule sirpaleita.