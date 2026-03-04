Dubaihin jumiin jääneen perheen omainen moittii ulkoministeriön ja Finnairin passiivisuutta kansalaisten kotiuttamisessa iskujen alta.
Nokialainen Jyrki Suokas on pettynyt Finnairin ja ulkoministeriön toimintaan Arabiemiraateissa olevien matkalaisten kotiuttamisessa.
Suokkaan tytär on matkalla Dubaissa miehensä ja 12‑ ja 8‑vuotiaiden lastensa kanssa. Perhe matkasi kaupunkiin Finnairin lennoilla.
Perhe on ollut Suokkaan mukaan Dubaissa yksityismajoituksessa 22. kerroksessa. Tytär ei itse halua nimeään juttuun.
– Hälytys tuli heti ensimmäisenä yönä, ja he joutuivat herättämään lapset ja kapuamaan portaita pitkin kellariin. Siellähän ei väestönsuojia ole, mutta sitten siellä autotallissa olivat loppuyön, Suokas kuvaa.
Suokkaan mukaan Finnair on väittänyt perheelle "täysin valheellisesti" järjestäneensä asunnot kaikille halukkaille.
– Tosiasiassa tyttäreni perhe muuttaa huomenna itse hommaamansa asuntoon, koska heillä loppuu vuokrasopimus nykyiseen.
Suokas sanoo olevansa huolissaan etenkin matkalla olevista lapsista ja ärsyyntynyt ulkoministeriön ja Finnairin toimettomuudesta asiassa.
– Ne eivät näytä tekevän konkreettisesti yhtään mitään.
– Kuinka kauan lapsia aiotaan roikottaa sodan keskellä? Täytyisihän evakuointeja suunnitella ja nimenomaan lapsiperheet etunenässä. Kyllä ne tenniksen pelaajat sieltä pääsevät sitten omin keinoin pois itsekin.
Suokas kertoo, että Dubaihin jumiin jääneet ovat lähettäneet ulkoministeriölle vetoomuksen, jossa he ilmaisevat tyytymättömyytensä viranomaisten toimintaan.
Viestissä pyydetään Suomen valtiota ryhtymään pikaisiin toimiin evakuointilentojen järjestämiseksi Dubaista Suomeen tai vaihtoehtoisesti varmistamaan suomalaisille matkustajille yhdenvertaiset kotiinpaluumahdollisuudet nykyisessä poikkeustilanteessa.
Finnair on keskeyttänyt lennot Dubaihin kuun loppuun asti Lähi-idän turvallisuustilanteen heikentymisen takia. Finnair ei toistaiseksi myöskään lennä Irakin, Iranin, Syyrian tai Israelin ilmatilan kautta.
Myös Belgia on kertonut suunnittelevansa kansalaistensa evakuointia.
Suomalaisten mahdollisista evakuoinneista alueelta ei ole tehty päätöksiä.
Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoi STT:lle tiistaina, että ministeriössä kartoitetaan evakuointikeinoja. Voi olla, että suomalaisia evakuoitaisiin muiden valtioiden evakuointilennoilla.
Tannerin mukaan periaatteessa suomalaisten evakuointi onnistuisi myös maitse Arabiemiraateista Omanin kautta ja Qatarista Saudi-Arabian kautta.
Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Hän tekee töitä MTV Uutisten verkkodeskissä ja Lifestyle-toimituksessa, joissa hän seuraa uutisia ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin.
Voit lähettää juttuvinkkejä Katille osoitteessa kati.hyttinen@mtv.fi.