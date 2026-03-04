MTV Uutiset seuraa Iranin ja Lähi-idän tilannetta tässä artikkelissa.
5:47: Israelin iskuissa Libanoniin kuollut ainakin kymmenen ihmistä
Israelin yön aikana tekemissä ilmaiskuissa Libanoniin on kuollut ainakin kymmenen ihmistä.
Libanonin terveysministeriön alustavien tietojen mukaan Beirutin eteläpuolella sijaitsevien Aramounin ja Saadiyatin kaupunkien alueille tehdyissä iskuissa kuoli ainakin kuusi ihmistä.
Itä-Libanonin Baalbekissa Israelin ilmaisku osui nelikerroksiseen kerrostaloon. Libanonin valtiollisen NNA-uutistoimiston mukaan iskussa kuoli alustavien tietojen mukaan ainakin neljä ihmistä.
Lisätty kello 6:07 tieto kymmenestä kuolonuhrista.
(STT)
5.42: USA:n asevoimat sanoo iskeneensä lähes 2 000 kohteeseen Iranissa
Yhdysvaltain asevoimat on sanonut iskeneensä lähes 2 000 kohteeseen Iranissa sen jälkeen, kun se aloitti lauantaina iskut Iraniin.
Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen päämajan Centcomin komentaja, amiraali Brad Cooper sanoi Suomen aikaa keskiviikon vastaisena yönä julkaistussa tilannekatsauksessaan, että iskut ovat heikentäneet merkittävästi Iranin ilmapuolustusta.
Komentajan mukaan Yhdysvallat on tuhonnut satoja Iranin ballistisia ohjuksia, laukaisimia ja lennokkeja.
– Yksinkertaisesti sanottuna ammumme kaikkea, mikä voi ampua meitä kohti, Cooper sanoi.
Cooper sanoi myös, että he ovat tuhonneet yhteensä 17 Iranin merivoimien alusta ja että Persianlahden merialueilla ei liiku enää lainkaan iranilaisaluksia.
– Iranin kyky iskeä meitä ja kumppaneitamme vastaan on heikkenemässä, kun taas meidän sotilaallinen voimamme on kasvamassa, Cooper sanoi.
Iran on Cooperin mukaan laukaissut vastatoimena yli 500 ballistista ohjusta ja yli 2 000 lennokkia. Cooper syytti Iranin tekevän iskuja summittaisesti siviilikohteisiin.
Myös Israelin asevoimat kertoi keskiviikon vastaisena yönä aloittaneensa uuden ilmaiskujen sarjan Iraniin.
Asevoimien mukaan iskujen kohteena ovat muun muassa Iranin ilmaiskujen laukaisupaikat ja ilmatorjuntajärjestelmät.
Myös Iran on jatkanut ilmaiskujaan kohti Israelia tiistai-illan ja keskiviikon vastaisen yön aikana. Israelin asevoimat kertoi puoliltaöin havainneensa Iranista kohti Israelia matkaavia ohjuksia, ja ilmatorjunta pyrki torjumaan niitä.
(STT)
5.32: Khamenein poika kärkiehdokas uudeksi Iranin johtajaksi
Lauantaina ilmaiskussa kuolleen Iranin korkeimman johtajan, ajatollah Ali Khamenein poika Mojtaba Khamenei on selkeä kärkiehdokas uudeksi Iranin johtajaksi, kertoi yhdysvaltalaislehti New York Times.
Lehdelle asiasta kertoo kolme iranilaista viranomaislähdettä, jotka ovat perillä johtajavalinnan etenemisestä.
Islamilaisen lain asiantuntijoista koostuva niin kutsuttu asiantuntijoiden neuvosto aloitti työnsä sunnuntaina uuden johtajan valitsemiseksi.
Lähteet arvioivat New York Timesille, että Mojtaba Khameinin valinnasta saatettaisiin ilmoittaa jo keskiviikkoaamuna. Iran International puolestaan lertoo, että Mojtaba olisi jo valittu tehtävään Iranin johtajaksi.
Mojtaba Khameneilla on tiettävästi läheiset suhteet Iranin vallankumouskaartiin. New York Timesin lähteiden mukaan Khamenein pojan valintaa on ajanut juurikin vallankumouskaarti, sillä hänellä katsotaan olevan valmiuksia johtaa Irania sotilaallisen kriisin keskellä.
Lehden haastattelema Iran-asiantuntija Vali Nasr yhdysvaltalaisesta Johns Hopkinsin yliopistosta arvioi, että Khamenein poika olisi yllättävä johtajavalinta ja voitto Iranin kovan linjan konservatiiveille.
(STT)
Tiistain seurantaan pääset tästä.