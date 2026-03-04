Hapankaali-ilmiö näkyy nyt kauppojen hyllyillä.

Kerroimme jo aiemmin MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla Suomessa jylläävästä hapankaalivillityksestä, joka on näkynyt erityisesti sosiaalisessa mediassa. Mutta heijastuuko into myös oikeasti tuotteiden myyntimääriin?

Hapankaaliyrityksessä iloitaan

Keravalainen perheyritys Rasilaisen Hapankaali Oy on yksi Suomen tunnetuimmista hapankaalivalmistajista. Rasilaisen lisäksi Suomessa toimii myös useita pienempiä hapankaalivalmistajia.

Rasilaisen Hapankaali Oy:n Johanna Raatikainen ei voi kommentoida tuotteiden tarkkoja myyntilukuja, mutta kertoo tunnistavansa hapankaali-ilmiön. Kiinnostus hapankaalituotteita kohtaan kasvaa yleisesti alkuvuodesta, kun ihmiset haluavat keventää ruokavaliotaan ja lisätä kasvisten käyttöä. Raatikaisen mukaan myös aiheesta kirjoittaminen ja näkyvyys sosiaalisessa mediassa on kasvattanut myyntejä.

Kovaa kasvua myynneissä

Laura Malin S-ryhmän marketkaupasta kertoo hapankaalin ja ylipäätään hapatettujen vihannesten myyntivolyymin kasvaneen alkuvuodesta 60 prosenttia edellisvuoteen nähden.

– Myynti on kasvanut vuoden ensimmäisten kuukausien aikana ja kiihtynyt viime viikkojen aikana. Viime viikolla myyntivolyymi kasvoi lähes 85 prosenttia edellisvuoden vastaavaan viikkoon nähden, Malin kertoo MTV Uutisille.

Hapankaalit ovat kuitenkin edelleen verrattain pieni tuoteryhmä myynniltään hedelmien ja vihannesten osastolla. Malinin mukaan tuotteita on toistaiseksi riittänyt toimituksiin, ja alkuvuoden aikana on ollut vain yksittäisiä toimituspuutteita.

– Vaihdoimme viime syksynä tuotteiden esillepanoa valmisruokaosastolta hedelmä- ja vihannesosastolle. Muutostoive on tullut asiakkailtamme, ja ollut meilläkin pidemmän aikaa harkinnassa. Hapankaalien myynti lähti trendinomaiseen nousuun jo viime vuoden toukokuussa.

Malin muistuttaa, että kaikkien kasvisten myynti nousee aina alkuvuodesta, kun kiinnitetään huomiota hyvinvointiin.

Tarjonta ei aivan kohtaa kysynnän kanssa

Lidlin viestinnästä kerrotaan hapankaalin suosion näkyvän ketjussa kautta maan. Myynneissä näkyy selvää kasvua tammikuussa, ja hapankaalin suosio on siitä asti jatkanut kasvuaan. Kokonaisuudessaan sen myynti on joillain viikoilla lähes tuplaantunut viime syksyyn verrattuna.

– Pääsääntöisesti hapankaalia on riittänyt hyvin asiakkaillemme, mutta äkillisesti kasvanut kysyntä voi ajoittain vaikuttaa hetkellisesti saatavuuteen.

Myös K-ryhmällä kiinnostus hevi-osastolta myytävää hapankaalia kohtaan on ollut korkealla. Myynti kasvoi jo viime vuonna ja kaikkein voimakkaimmin loppuvuodesta. Tammikuussa hapankaalia myytiin 25 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

– Hevi-osastolla myytävissä hapankaaleissa kysyntä on ollut nyt alkuvuodesta niin suurta, että tarjonta ei tällä hetkellä aivan kohtaa kysynnän kanssa, eli väliaikaisia hyllypuutteita saattaa esiintyä.

