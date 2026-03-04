Maajussille morsian -sarjan maajussit kirjoittivat myös itse kirjeet tulevalla kumppanilleen.

Maajussille morsian palaa 19. kaudelle uusin tuulin. Kaudella tavataan kahdeksan 20–47-vuotiasta maajussia hevos-, vilja-, maito- ja luomuvihannestiloilta

Maajussit ottivat kynän käteen ja lähtivät kirjoittamaan kirjettä mahdolliselle kumppanille toivoen vastauksia ehdokkailta.

Lue maajussi-Askon kirjoittama kirje alta:

Hei,

Olen Asko 47 vuotias maanviljelijä Lopelta Topenon kylästä.

Maatila on ollut meidän suvussa vuodesta 1949 alkaen, kun isovanhempani tilan ostivat. Tilalla oli lypsykarjaa vuoteen 1996 saakka, joten lypsämäänkin olen vielä ehtinyt. Lehmistä luopumisen jälkeen tilan päätuotantosuuntana on ollut perunanviljely. Muita viljelyskasveja ovat vilja ja kumina. Itse olen toiminut isäntänä vuodesta 2007 alkaen.

Maalla asuminen ja yrittäminen on minulle samalla harrastus, toimeentulo ja elämäntapa. Kelloon sitoutumaton työrytmi sopii minulle hyvin. Etsin itselleni kumppania, joka pitää maalla asumisesta. Kyllä tässä kahdellekin voisi töitä olla, jos tuleva kumppani niin haluaisi ja tilan kehittämiseen osallistua. Mutta ensijaisesti ja mieluummin keksin kyllä paljon mielekkäämpää tekemistä kumppanin kanssa kuin työt.