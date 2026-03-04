Maajussille morsian -sarjan maajussit kirjoittivat myös itse kirjeet tulevalla kumppanilleen.
Maajussille morsian palaa 19. kaudelle uusin tuulin. Kaudella tavataan kahdeksan 20–47-vuotiasta maajussia hevos-, vilja-, maito- ja luomuvihannestiloilta
Maajussit ottivat kynän käteen ja lähtivät kirjoittamaan kirjettä mahdolliselle kumppanille toivoen vastauksia ehdokkailta.
Lue maajussi-Lassen kirjoittama kirje alta:
Moro,
Olen Lasse, 24-vuotias nuori maajussi Kankaanpäästä. Autan vanhempiani maatilan töissä ja lähitulevaisuudessa tapahtuvan sukupolven vaihdoksen myötä jatkan tilan pitämistä kolmannessa sukupolvessa. Kyseessä on maitotila, jossa on noin 40 lypsylehmää ja satakunta muuta karjaa. Tilalla viljellään peltoja omiin tarpeisiin ja huolehditaan myös omista metsistä. Tämän lisäksi satunnaisesti tehdään koneurakointia. Talvikaudella teen töitä tilan ulkopuolella kuorma-auton kuljettajana, haketta ajaen.