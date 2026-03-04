



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Lue tästä maajussi-Lassen kirje | MTV Uutiset





Lue tästä maajussi-Lassen kirje – näitä ominaisuuksia hän toivoo puolisoltaan 4:38 Katso tästä Lassen esittelyvideo! Julkaistu 27 minuuttia sitten Rebeca Romero rebeca.romero@mtv.fi Maajussille morsian -sarjan maajussit kirjoittivat myös itse kirjeet tulevalla kumppanilleen. Maajussille morsian palaa 19. kaudelle uusin tuulin. Kaudella tavataan kahdeksan 20–47-vuotiasta maajussia hevos-, vilja-, maito- ja luomuvihannestiloilta Maajussit ottivat kynän käteen ja lähtivät kirjoittamaan kirjettä mahdolliselle kumppanille toivoen vastauksia ehdokkailta. Lue maajussi-Lassen kirjoittama kirje alta: Moro, Olen Lasse, 24-vuotias nuori maajussi Kankaanpäästä. Autan vanhempiani maatilan töissä ja lähitulevaisuudessa tapahtuvan sukupolven vaihdoksen myötä jatkan tilan pitämistä kolmannessa sukupolvessa. Kyseessä on maitotila, jossa on noin 40 lypsylehmää ja satakunta muuta karjaa. Tilalla viljellään peltoja omiin tarpeisiin ja huolehditaan myös omista metsistä. Tämän lisäksi satunnaisesti tehdään koneurakointia. Talvikaudella teen töitä tilan ulkopuolella kuorma-auton kuljettajana, haketta ajaen.

Arki pyörii pitkälti maatilan töiden ympärillä ja erityisesti peltotöiden aikaan minut löytää todennäköisemmin Valtran hytistä kuin tuvasta. Vaikka työ vie ison osan ajasta, elämä ei ole kuitenkaan pelkkää työntekoa. Vapaa-ajalla viihdyn ulkona – talvella tulee käytyä hiihtelemässä ja kesällä pyöräilemässä maastossa ja maanteillä. Koneiden huolto ja kyntö ovat minulle enemmän intohimo kuin velvollisuus, ja joka syksy tuleekin osallistuttua SM-kyntöihin.

Maatilalla kasvaneena olen oppinut, että perhe ja yhteisöllisyys on iso osa arkea. Kesäisin heinä- ja peltotöissä häärii usein puoli sukua, ja yhdessä tekeminen on ollut aina osa tilan elämää. Olen myös hyvin läheinen perheeni kanssa, ja sisarusten sekä heidän perheidensä kanssa tuleekin vietettyä paljon aikaa niin vapaa-aikana kuin tilan töiden parissa. Vaikka perhe on minulle kaikki kaikessa, olen ottanut sen verran etäisyyttä vanhemmistani, että asun tilan pihapiirin toisella laidalla omassa talossa – ja pesen omat pyykitkin.

Vaikka sisarukset minut salaa maajussiksi ilmoittivatkin, päätin lähteä mukaan ohjelmaan tosissani. Maatilan arjessa on helppo jäädä kiireen alle, ja vaikka työstä pidänkin, niin puoliso tuskin tulee maatilalla vastaan. Toivonkin löytäväni puolison, jonka kanssa jakaa arkea ja samoja haaveita elämästä. Itse haaveilen tulevaisuudesta maatilalla oman perheen kanssa. En kuitenkaan etsi maatilalle työntekijää, vaan ittelleni morseinta.

Tulevalta puolisolta toivon ennen kaikkea rohkeutta heittäytyä tähän mukaan. Tämän lisäksi arvostan avoimuutta, luotettavuutta sekä huumorintajua. Minua on joskus myös kutsuttu hieman vahvatahtoiseksi, joten rinnalleni sopii vastapainoksi ihminen, joka uskaltaa sanoa mielipiteensä ja pitää oman päänsä – mutta tekee sen hyvässä hengessä. Toivon myös, että voisimme viettää aikaa yhdessä, ja joskus voisin saada sinusta seuraa esimerkiksi hiihtoladulle. Lupaan voidella sukset.

Minusta saat rehellisen ja jalat maassa kulkevan puolison, joka tarttuu hommiin eikä säikähdä vastuuta. Olen luonteeltani rauhallinen, tunnollinen ja luotettava. Toisaalta osaan välillä myös nauraa itselleni ja rentoutua sopivan hetken tullen. Työpäivän jälkeen paras rentoutus onkin oman savusaunan lämpö.

Jos tämä yhtään kolahti, niin toivon, että kaivat kynää ja paperia esille. Kirjeiltä toivon aitoutta ja sitä, että kerrot rehellisesti, millainen ihminen olet ja mistä haaveilet elämässä. Lisäksi haluaisin tietää, miten sinä suhtaudut maalla asumiseen ja siihen, että lähikauppa ei ole kulman takana. Kirjoita siis rohkeasti omaan tyyliisi ja olisin otettu, jos laittaisit kirjeeseen mukaan myös kuvan.

Terveisin, maajussi-Lasse

Maajussille morsian -esittelyjakso torstaina 12.3. klo 20.00 MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.

Rebeca Romero MTV Uutiset Rebeca Romero työskentelee MTV Uutisissa apulaistuottajana. Hän suunnittelee ja toteuttaa viihdemaailmaan ja tv-ohjelmiin liittyviä journalistisia sisältöjä. Voit olla yhteydessä Romeroon esimerkiksi juttuvinkkien tiimoilta.