MTV Uutiset seuraa tässä artikkelissa Iranin ja Lähi-idän tilannetta lauantaina 4.4.2026 ja sunnuntaina 5.4.2026.
Sota Lähi-idässä syttyi, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat iskunsa Irania vastaan helmikuun lopulla. Iran on vastannut muun muassa iskemällä Israeliin ja Yhdysvaltain tukikohtiin Lähi-idässä.
Kello 20.27: Iran sanoo vastaavansa infrastruktuuriinsa kohdistuviin hyökkäyksiin
Iranin ulkoministeriön mukaan Iran vastaa sen infrastruktuuriin kohdistuviin hyökkäyksiin ja kohdistaa iskut vastaaviin Yhdysvaltain omistamiin tai sen kanssa yhteyksissä oleviin infrastruktuurikohteisiin.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi lauantaina päästää helvetin valloilleen, jos Iran ei tee sopimusta tai avaa Hormuzinsalmea 48 tunnin kuluessa.
Kello 15.30: Trump: Iranistapelastettu F-15-hävittäjän miehistön jäsen vakavasti loukkaantunut
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Iranista pelastettu F-15-hävittäjän miehistön jäsen on vakavasti loukkaantunut.
Trump kertoi viestipalvelu Truth Socialissa, että mies pelastettiin syvältä Iranin vuoristosta. Trumpin on määrä pitää tiedotustilaisuus armeijan kanssa Valkoisessa talossa huomenna illalla Suomen aikaa.
Trump vahvisti tänään aamulla Suomen aikaa, että Iranin perjantaina pudottaman F-15-hävittäjän toinenkin miehistön jäsen on pelastettu ja turvassa.
Kello 13.23 Kaksi USA:n C-130-kuljetuskonetta ja kaksi kopteria tuhoutui pelastusoperaatiossa
Iranin asevoimat sanoo, että Yhdysvallat hyödynsi yhdysvaltalaisupseerin pelastusoperaatiossa hylättyä lentokenttää Isfahanin maakunnassa. Asevoimien mukaan kaksi C-130-sotilaskuljetuskonetta ja kaksi Black Hawk -helikopteria tuhoutui operaatiossa.
Mediat ovat tänään julkaisseet vaihtelevia tietoja siitä, millaista kalustoa pelastusoperaatiossa olisi tuhoutunut. Yhdysvallat ei toistaiseksi ole kommentoinut asiaa.
Kello 11.24 Iran jatkanut iskujaan Persianlahdella
Israel ja monet Persianlahden maat sanovat, että Iran on tehnyt tänään iskuja niitä kohti.
Arabiemiraattien Abu Dhabissa viranomaiset kertovat sammuttavansa tulipaloja petrokemian tehtaassa. Viranomaisten mukaan palot syttyivät ilmatorjunnasta syntyneistä sirpaleista. Tehtaan toiminta on pysäytetty siksi aikaa, kun vahinkojen laajuutta tarkastellaan.
Bahrainissa valtion omistama energiayhtiö Bapco kertoi, että yhtiön varastointilaitoksessa syttyi tulipalo Iranin hyökkäyksen seurauksena. Yhtiön mukaan palo on sammutettu.
Paloista ei raportoitu henkilövahinkoja.
Kello 8.22 Iran väittää pudottaneensa uuden Yhdysvaltojen sotakoneen
Iran sanoo pudottaneensa Yhdysvaltalaisen C-130-rahtikoneen, jota käytettiin muiden koneiden tankkaamiseen.
Iranin mukaan pudotettu amerikkalaiskone osallistui aiemmin alas ammutun sotilaskoneen lentäjän etsintäoperaatioon.
C-130-kone ammuttiin väitetysti alas Isfahanin alueella.
Asiasta kertovat iranilaiset mediat, kertoo uutistoimisto Reuters.
Iranin väitettä ei ole vahvistettu.
Kello 7.15 Trump kommentoi pelastetun lentäjän tilaa
Iranin ulkoministeri varoittaa radioaktiivisen päästön vaarasta Bushehrin ydinvoimalan lähelle tapahtuneen iskun jälkeen.
21.07: Alas ammutun hävittäjän toisen lentäjän etsintä edelleen käynnissä
Iran ja Yhdysvallat etsivät yhä Iranissa alas ammutun F15-hävittäjän toista miehistön jäsentä. Toinen jäsen on pelastettu.
Uutistoimisto Reutersin mukaan kaksi pelastusyrityksiin osallistunutta Yhdysvaltain helikopteria sai osumia, mutta ne pääsivät poistumaan Iranista.
Presidentti Donald Trump toisti uhkauksensa kiihdyttää hyökkäystä, jos Iran ei tee sopimusta tai avaa Hormuzin-salmea kahden vuorokauden kuluessa.
20.57: Lähde: Israel valmistautuu uuteen hyökkäykseen, mutta odottaa USA:n lupaa
Israel valmistautuu hyökkäämään iranilaisiin energiakohteisiin, mutta odottaa vielä Yhdysvaltojen lupaa. Asiasta kertoo israelilainen puolustusviranomainen. Viranomaisen mukaan tällaiset hyökkäykset toteutuisivat todennäköisesti ensi viikon aikana.
Kommentit tulivat sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antoi 48 tunnin uhkavaatimuksen Iranille. Huomio onkin kiinnittynyt siihen, tukisiko Yhdysvallat Israelin uusia sotatoimia Irania vastaan.
Oikaisu kello 22.01: Otsikossa oli virhe, että Iran valmistautuu uuteen hyökkäykseen. Kyseessä Israel, joka valmistautuu hyökkäykseen.
18.00: Yhdysvaltain viranomaiset pidättäneet iranilaisen sotilaskomentajan sukulaisia
Yhdysvaltain liittovaltion viranomaiset ovat pidättäneet edesmenneen iranilaisen sotilaskomentajan Qassem Soleimanin veljentyttären ja veljentyttären tyttären. Pidätys tapahtui sen jälkeen, kun Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio peruutti heidän oleskelulupansa, ulkoministeriö ilmoittaa.
– Hamideh Soleimani Afshar ja hänen tyttärensä ovat nyt Yhdysvaltain maahanmuutto- ja tulliviranomaisten hallussa, ulkoministeriö ilmoitti lausunnossaan sen jälkeen, kun Rubio oli peruuttanut heidän oleskelulupansa.
16.53: Venäjä evakuoinut ydinvoimalan työntekijöitä Iranissa
Venäjän valtion ydinvoimayhtiö Rosatom on evakuoinut tänään 198 työntekijää Iranissa sijaitsevalta Bushehrin ydinvoimalaitokselta. Asiasta kertovat venäläiset uutistoimistot.
Rosatom on evakuoinut henkilöstöä voimalaitokselta siitä lähtien, kun Iranin sota puhkesi helmikuun lopussa.
Tämänpäiväiset evakuoinnit oli suunniteltu jo ennen kuin Kansainvälinen atomienergiajärjestö ilmoitti, että yksi voimalaitoksen henkilöstön jäsenistä oli kuollut ammuksen sirpaleeseen ja että paikalla sijaiteva rakennus oli kärsinyt paineaaltojen ja sirpaleiden vaikutuksista.
Venäläiset uutistoimistot siteeraavat Rosatomin johtajaa Aleksei Likhachevia, jonka mukaan tilanne voimalaitoksen läheisyydessä kehittyi pahimman skenaarion mukaisesti.
Likhachev sanoi, että kuollut työntekijä oli Iranin kansalainen.
12.45: Kolme rauhanturvaajaa haavoittunut räjähdyksessä Libanonissa
YK:n mukaan kolme indonesialaista rauhanturvaajaa on haavoittunut perjantaina räjähdyksessä Etelä-Libanonissa.
Muutama päivä sitten kolme indonesialaista rauhanturvaajaa kuoli toisessa räjähdyksessä samalla alueella, kertoo brittilehti Guardian.
Israel aloitti maahyökkäyksen Libanoniin maaliskuun puolivälissä.
12.40: Iran: Ydinvoimalan lähelle tehty isku
Iran on sanonut kansainväliselle atomienergiajärjestö IAEA:lle, että ammus on osunut lähellä Bushehrin ydinvoimalaa lauantaina-aamuna.
Iranin mukaan yksi henkilö on kuollut hyökkäyksen seurauksena.
Lisäksi ydinvoima-alueen yksi rakennus on vaurioitunut sirpaleiden ja paineaaltojen vuoksi.
IAEA:n mukaan säteilytasojen ei ole havaittu nousseen.
9.21 Iran laukaisi ohjuksia Israeliin
Israelin asevoimat kertoo, että Iranista on laukaistu ohjuksia kohti Israelia varhain lauantaina.
Asevoimien mukaan ilmatorjuntajärjestelmät torjuvat uhkaa.
Myöhään perjantaina Iranin pääkaupungissa Teheranissa puolestaan kuultiin voimakkaita räjähdyksiä. Asiasta kertoi uutistoimisto AFP:n paikalla oleva toimittaja.
Iranilaisen uutistoimisto Farsin mukaan ilmapuolustus on aktivoitu Teheranissa.
Edellisen päivän tapahtumat voit lukea alla olevasta artikkelista.
