MTV Uutiset seuraa tässä artikkelissa Iranin ja Lähi-idän tilannetta lauantaina 4.4.2026 ja sunnuntaina 5.4.2026.

Sota Lähi-idässä syttyi, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat iskunsa Irania vastaan helmikuun lopulla. Iran on vastannut muun muassa iskemällä Israeliin ja Yhdysvaltain tukikohtiin Lähi-idässä.

Kello 20.27: Iran sanoo vastaavansa infrastruktuuriinsa kohdistuviin hyökkäyksiin

Iranin ulkoministeriön mukaan Iran vastaa sen infrastruktuuriin kohdistuviin hyökkäyksiin ja kohdistaa iskut vastaaviin Yhdysvaltain omistamiin tai sen kanssa yhteyksissä oleviin infrastruktuurikohteisiin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi lauantaina päästää helvetin valloilleen, jos Iran ei tee sopimusta tai avaa Hormuzinsalmea 48 tunnin kuluessa.

Kello 15.30: Trump: Iranista pelastettu F-15-hävittäjän miehistön jäsen vakavasti loukkaantunut

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Iranista pelastettu F-15-hävittäjän miehistön jäsen on vakavasti loukkaantunut.

Trump kertoi viestipalvelu Truth Socialissa, että mies pelastettiin syvältä Iranin vuoristosta. Trumpin on määrä pitää tiedotustilaisuus armeijan kanssa Valkoisessa talossa huomenna illalla Suomen aikaa.

Trump vahvisti tänään aamulla Suomen aikaa, että Iranin perjantaina pudottaman F-15-hävittäjän toinenkin miehistön jäsen on pelastettu ja turvassa.

Kello 13.23 Kaksi USA:n C-130-kuljetuskonetta ja kaksi kopteria tuhoutui pelastusoperaatiossa

Iranin asevoimat sanoo, että Yhdysvallat hyödynsi yhdysvaltalaisupseerin pelastusoperaatiossa hylättyä lentokenttää Isfahanin maakunnassa. Asevoimien mukaan kaksi C-130-sotilaskuljetuskonetta ja kaksi Black Hawk -helikopteria tuhoutui operaatiossa.