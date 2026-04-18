YK:n rauhanturvaoperaatio UNIFIL jatkaa toimintaansa Etelä-Libanonissa alueen heikosta turvallisuustilanteesta huolimatta. Suomalaiset rauhanturvaajat ovat olleet viime kuukausina avainasemassa ei-valtiollisten toimijoiden jälkeensä jättämien asekätköjen paikallistamisessa ja luovuttamisessa Libanonin asevoimille.
Ilmoitus Israelin ja Libanonin välisestä tulitauosta on otettu Libanonissa vastaan helpottuneesti, vaikka maa syytti jo perjantaina aamulla Israelia tulitauon rikkomisesta.
Israel on pommittanut laajoja alueita Etelä-Libanonissa sodassa, jota se kävi Hizbollah-järjestöä vastaan.
Iskut alkoivat samaan aikaan, kun Yhdysvallat aloitti helmikuun lopulla iskut Iraniin. Alueella on nähty laajamittaisia tuhoja.
UNIFIL toistuvasti tulilinjalla
Myös kansainväliset UNIFIL-rauhanturvaajat ovat joutuneet useasti tulilinjalle. Huhtikuun alussa kolme indonesialaista rauhanturvaajaa sai surmansa kahdessa eri välikohtauksessa.
UNIFILin tiedottaja Kandice Ardiel kertoo MTV Uutisille puhelimitse Beirutista, että alustavat tutkimukset viittaavat kahteen eri tekijään.
– Ensimmäisessä tapauksessa, jossa räjähdys tapahtui YK:n asemapaikassa, räjähdys johtui Israelin puolustusvoimien panssarivaunun ammuksesta, Ardiel sanoo.
Räjähdys tappoi yhden rauhanturvaajan ja vahingoitti toista erittäin, erittäin vakavasti.
Toisessa tapauksessa kyse oli Ardielin mukaan todennäköisesti tienvarsipommista.