Tulitauon olennaisimmat ratkaisut nähdään aivan pian, Lindberg arvioi.

Aika yllättävä väliratkaisu, arvioi puolustusvoimain entinen komentaja, kansanedustaja Jarmo Lindberg (kok.) Iranin ja Yhdysvaltain välistä tulitaukoa.

Lindberg pitää tulitaukoa mielenkiintoisena jo hämmennystä herättävien alkuvaiheen lausuntojen vuoksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmaissut Iranin kymmenkohtaisen ehdotuksen olevan hyvä lähtökohta neuvotteluille.

Julkisuudessa esitetyllä listalla Iranille vaaditaan kuitenkin oikeutta aloittaa uraanin rikastaminen, vapautus pakotteista, sodan vaurioiden korvaamista Iranille ja Yhdysvaltain joukkojen vetämistä koko Lähi-idästä. Nämä ovat Lindbergin mukaan "aika kaukana" siitä, mitä Yhdysvallat on tavoitteekseen asettanut.

– Onko se nyt niin hyvä lähtökohta vai onko se mikään lähtökohta? Kyllä tässä tulee mieleen, onko jotain muitakin papereita olemassa, joista ei ole puhuttu, hän kysyy.

Mitä Iran tekee Hormuzinsalmella?

Vaikka Lindberg katsoo Yhdysvaltojen ja Israelin saavuttaneen todennäköisesti hyvin suuren osan sotilaallisista tavoitteistaan Iranissa, eri kysymys ovat poliittiset ja strategisen tason tavoitteet.

Hän kuitenkin pitää lopulta merkittävimpänä kysymyksenä sitä, mitä Iran tekee Hormuzinsalmella.