Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegsethin mukaan Iranin kauppasaarto on muuttumassa maailmanlaajuiseksi.
Puolustusministeri Pete Hegseth jatkoi perjantain tiedotustilaisuudessaan Iranin uhkailua. Yhdysvaltojen on määrä jatkaa rauhanneuvotteluja Iranin kanssa pian Pakistanissa.
Yhdysvallat aloitti merisaarron Irania vastaan 13. huhtikuuta Hormuzinsalmen tilanteen takia. Nyt Hegsethin mukaan saarto on muuttumassa maailmanlaajuiseksi.
– Kukaan ei purjehdi Hormuzinsalmesta mihinkään päin maailmaa ilman Yhdysvaltain laivaston lupaa, Hegseth sanoi.
Kenraali Dan Caine sanoi samassa tilaisuudessa, että Yhdysvaltain keskuskomento jatkaa tiukkaa saartoa kaikissa Iranin satamissa. Perjantaiaamuun mennessä 34 alusta oli käännetty takaisin, hän sanoi.
Valvomme saartoa kaikkialla kaikkia kansallisuuksista riippumatta aluksia vastaan, jotka kulkevat Iranin satamaan tai alueelle tai sieltä pois, Caine sanoi.
Hegseth varoitti myös, että kaikki Iranin yritykset miinoittaa Hormuzinsalmea rikkoisivat tulitaukosopimusta.
Hegsethin mukaan Yhdysvaltojen joukkojen tehtävänä on iskeä maksimaalisella väkivallalla vihollisia vastaan. Trumpin lisäksi nyt myös puolustusministeri intoili rauhannobelista, joka kuuluisi Hegsethin mukaan Yhdysvalloille joka vuosi, sillä heidän asevoimansa tekevät niin hyvää työtä.
"Meillä on kaikki maailman aika"
Hegseth sanoi, että Yhdysvallat "ei ole innokas" sopimuksesta Iranin kanssa, ja toisti presidentti Donald Trumpin aiemmat kommentit siitä, että sillä on "kaikki maailman aika".
Iranin ulkoministerin Abbas Araghchin odotetaan saapuvan Pakistanin pääkaupunkiin Islamabadiin myöhään perjantaina, sanoo viranomaislähde uutistoimisto AFP:lle.