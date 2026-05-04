Iran tyrmää Donald Trumpin viestin Hormuzinsalmen laivaliikenteestä.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat alkaa johdattaa aluksia Hormuzinsalmen läpi.
Trump sanoi Truth Social -sivustollaan, että Persianlahden perälle jääneitä useiden eri maiden aluksia aletaan johdattaa pois salmen kautta maanantaiaamusta lähtien.
Trumpin mukaan Yhdysvaltain ja Iranin väliset keskustelut ovat olleet positiivisia.
Iran: Tulkittaisiin aseleporikkomukseksi
Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormuzinsalmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin aseleporikkomukseksi. Asiasta kertoo Iranin parlamentin kansallisen turvallisuuden komitean johtaja Ebrahim Azizi.
Azizin mukaan Hormuzinsalmea ja Persianlahtea ei tulla hallinnoimaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin sosiaalisen median viestien kautta.
Hormuzinsalmi on ollut lähes kokonaan suljettuna meriliikenteeltä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat helmikuun lopulla iskunsa Persianlahden pohjoispuolella sijaitsevaan Iraniin.