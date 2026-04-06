Trumpin mukaan Iran voidaan tuhota yhdessä yössä.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut jälleen Irania kovasanaisesti. Lehdistötilaisuudessa puhuneen Trumpin mukaan koko Iran voidaan tuhota yhdessä yössä, ja se yö voi olla huomenna.
Trump antoi aiemmin huomisillan takarajaksi sopimuksen saamiselle.
Iran on monen kertaan sanonut, ettei se ole kiinnostunut aselevosta.
Donald Trump ylisti lehdistötilaisuudessa myös Yhdysvaltain operaatiota, jossa kaksi lentäjää pelastettiin Iranissa perjantaina alas ammutusta hävittäjästä. Trump sanoi operaation olleen ”yksi suurimmista, vaikeimmista ja järkyttävimmistä”, mitä Yhdysvaltain armeija on toteuttanut. Hän myös uhkasi vankilalla journalisteja, jotka olivat kertoneet pelastusoperaatiosta. Trump sanoi, että heidän on paljastettava lähteensä, joka oli Trumpin mukaan vuotanut tietoja.
Trump puhui lehdistölle maanantai-iltana Suomen aikaa Valkoisessa talossa.