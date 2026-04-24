MTV Uutiset seuraa tässä artikkelissa Iranin ja Lähi-idän tilannetta.

Sota Lähi-idässä syttyi, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat iskunsa Irania vastaan helmikuun lopulla. Iran on vastannut muun muassa iskemällä Israeliin ja Yhdysvaltain tukikohtiin Lähi-idässä. Osapuolet julistivat kahden viikon tulitauon 8. huhtikuuta.

Tulitauon jälkeen Iran on pitänyt Hormuzinsalmen pääasiassa kiinni ja Yhdysvallat on aloittanut Iranin merisaarron.

Iranin ja Yhdysvaltojen on määrä tavata kuluvalla viikolla

Presidentti Trumpin mukaan Israelin ja Libanonin välistä tulitaukoa on jatkettu kolmella viikolla 24. huhtikuuta.

5.35: Trump: USA ei käytä ydinaseita Iranissa

Yhdysvallat ei aio käyttää ydinaseita Iranissa, sanoo presidentti Donald Trump. Trump sanoi toimittajille Valkoisessa talossa lisäksi, että kenenkään ei koskaan tulisi käyttää ydinaseita.

Trump uhosi aiemmin huhtikuussa Yhdysvaltojen tuhoavan koko Iranin sivilisaation.

Lisäksi varapresidentti J. D. Vance sanoi Yhdysvaltojen voivan käyttää Iranissa sellaisia työkaluja, joita ei vielä aiemmin ole päätetty käyttää.

Puheet herättivät laajalti huolta, ja niiden tulkittiin viittaavan mahdollisesti jopa ydinaseisiin.

Pian uhkailujen jälkeen Yhdysvallat ja Iran sopivat toistaiseksi voimassa olevasta aselevosta.

5.34: Trump: Israelin ja Libanonin aselepoa jatketaan kolmella viikolla