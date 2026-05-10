Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kertoo, ettei hyväksy Iranin ehdotusta Lähi-idän sodan lopettamiseksi.
Trump kertoo asiasta Truth Social -viestipalvelussaan.
– Olen juuri lukenut Iranin niin sanottujen "edustajien" vastauksen. En pidä siitä. Täysin hyväksymätöntä, Trump toteaa.
Iranin valtionmedia kertoi sunnuntaina, että Iran oli lähettänyt vastauksensa Yhdysvaltojen sopimusehdotukseen. Yhdysvallat oli odottanut saavansa vastauksen viimeistään perjantaina.
Iranilaisen Tasnim uutistoimiston siteeraaman lähteen mukaan Trumpin reaktiolla Iranin ehdotukseen ei ole mitään väliä.
– Kukaan Iranissa ei laadi suunnitelmia Trumpin miellyttämiseksi. Neuvottelijaryhmän pitää laatia suunnnitelmia Iranin kansan oikeuksien puolesta, lähde toteaa.